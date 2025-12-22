Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y la teniente de alcalde y regidora de Educació, Participació Ciutadana i Joventut, Lourdes Roca, han presentado este lunes el cartel de las fiestas de Sant Sebastià de 2026, que la ciudad celebrará un año más en homenaje a su patrón.

La autora del trabajo es Belén Pez (Toledo, 1984), una artista residente en Mallorca que se caracteriza por su vocación y formación polifacéticas.

Cartel de Sant Sebastià 2026 / Belén Pez

Tras completar el ciclo académico de Bachillerato Artístico, la creadora cursó estudios de interpretación, cine y teatro, además de estudiar piano en su localidad natal, Toledo, y música moderna, en Madrid.

En la isla, Belén Pez realizó su primera exposición en HyM Borne. Actualmente, la artista compagina el trabajo que realiza para diferentes ayuntamientos y administraciones públicas.

Dentro del ámbito de las galerías, colabora regularmente con Es Baluard-Museo de Arte Contemporáneo de Palma, aportando su talento creativo en campañas gráficas, instalaciones y otras propuestas culturales.

El 'pregonet' empezará el 10 de enero

Como se recordará, la actual edición de Sant Sebastià empezará el 10 de enero con el ‘pregonet’ y el 11 de enero con el Sant Sebastià Petit, y proseguirá el días 16 con el concierto previsto en la plaza Espanya y el 17 con los tardeos y otras propuestas musicales.

Finalmente, el 19 de enero tendrá lugar la tradicional Revetla, y el 24 se cerrará el telón del programa de este año con la celebración del correfoc.