Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026
Es obra de Belén Pez, artista toledana residente en Mallorca que colabora habitualmente con Es Baluard y trabaja para ayuntamientos e instituciones
El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y la teniente de alcalde y regidora de Educació, Participació Ciutadana i Joventut, Lourdes Roca, han presentado este lunes el cartel de las fiestas de Sant Sebastià de 2026, que la ciudad celebrará un año más en homenaje a su patrón.
La autora del trabajo es Belén Pez (Toledo, 1984), una artista residente en Mallorca que se caracteriza por su vocación y formación polifacéticas.
Tras completar el ciclo académico de Bachillerato Artístico, la creadora cursó estudios de interpretación, cine y teatro, además de estudiar piano en su localidad natal, Toledo, y música moderna, en Madrid.
En la isla, Belén Pez realizó su primera exposición en HyM Borne. Actualmente, la artista compagina el trabajo que realiza para diferentes ayuntamientos y administraciones públicas.
Dentro del ámbito de las galerías, colabora regularmente con Es Baluard-Museo de Arte Contemporáneo de Palma, aportando su talento creativo en campañas gráficas, instalaciones y otras propuestas culturales.
El 'pregonet' empezará el 10 de enero
Como se recordará, la actual edición de Sant Sebastià empezará el 10 de enero con el ‘pregonet’ y el 11 de enero con el Sant Sebastià Petit, y proseguirá el días 16 con el concierto previsto en la plaza Espanya y el 17 con los tardeos y otras propuestas musicales.
Finalmente, el 19 de enero tendrá lugar la tradicional Revetla, y el 24 se cerrará el telón del programa de este año con la celebración del correfoc.
- El Ayuntamiento de Palma llevará a los tribunales y a Fiscalía la desaparición de las vallas que colocó en los bellasombra que talará
- El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Proponen el despido del sindicalista de Emaya que se marchó de vacaciones a Bali
- Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico
- Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
- Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo
- Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales