Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026

Es obra de Belén Pez, artista toledana residente en Mallorca que colabora habitualmente con Es Baluard y trabaja para ayuntamientos e instituciones

El Drac de na Coca en la plaza Major durante las fiestas de Sant Sebastià 2025.

El Drac de na Coca en la plaza Major durante las fiestas de Sant Sebastià 2025. / B. Ramon

Redacción Palma

Palma

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y la teniente de alcalde y regidora de Educació, Participació Ciutadana i Joventut, Lourdes Roca, han presentado este lunes el cartel de las fiestas de Sant Sebastià de 2026, que la ciudad celebrará un año más en homenaje a su patrón.

La autora del trabajo es Belén Pez (Toledo, 1984), una artista residente en Mallorca que se caracteriza por su vocación y formación polifacéticas.

Cartel de Sant Sebastià 2026

Cartel de Sant Sebastià 2026 / Belén Pez

Tras completar el ciclo académico de Bachillerato Artístico, la creadora cursó estudios de interpretación, cine y teatro, además de estudiar piano en su localidad natal, Toledo, y música moderna, en Madrid.

En la isla, Belén Pez realizó su primera exposición en HyM Borne. Actualmente, la artista compagina el trabajo que realiza para diferentes ayuntamientos y administraciones públicas.

Dentro del ámbito de las galerías, colabora regularmente con Es Baluard-Museo de Arte Contemporáneo de Palma, aportando su talento creativo en campañas gráficas, instalaciones y otras propuestas culturales.

El 'pregonet' empezará el 10 de enero

Como se recordará, la actual edición de Sant Sebastià empezará el 10 de enero con el ‘pregonet’ y el 11 de enero con el Sant Sebastià Petit, y proseguirá el días 16 con el concierto previsto en la plaza Espanya y el 17 con los tardeos y otras propuestas musicales.

Finalmente, el 19 de enero tendrá lugar la tradicional Revetla, y el 24 se cerrará el telón del programa de este año con la celebración del correfoc.

