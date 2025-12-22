Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»

«No volveré a pasar por la plaza Llorenç Villalonga, no lo soportaría». Los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga ya no podrán desnudarse este invierno tras su polémica tala por parte del Ayuntamiento de Palma. Un hecho que ha provocado quejas y tristeza entre los vecinos de la ciudad.

Uno de ellos es el presidente de Amics de la Terra, Mariano Reaño, quien revalora el vínculo emocional que se puede crear con un árbol. Puede parecer insignificante, hasta que la tormenta de imágenes desfila en el laberinto de los recuerdos y nos regresa a nuestros besos adolescentes y las charlas interminables con los amigos que solíamos conocer.

«Palma pierde historia, cultura, tradición y barrio, además de todos los beneficios de los árboles. Eso sí, ahora los hoteles tienen vistas maravillosas tras la tala de los ejemplares», ironiza Reaño.

Así ha sido la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga / Manu Mielniezuk

Cort ejecutó este jueves la orden de derribar los 17 ejemplares de bellasombra que, según los técnicos municipales, estaban en mal estado y representaban un riesgo para los viandantes. La tala se desarrolló en un ambiente tenso, ya que unas 50 personas se concentraron en la plaza para protestar contra la desaparición de estos históricos árboles.

Reaño sostiene que existían alternativas a la eliminación total del arbolado: «Aunque algunos ejemplares pudieran estar en mal estado, se podía crear un perímetro de protección para evitar riesgos por la caída de ramas».

Medidas cautelares

Amics de la Terra había presentado un recurso de medidas cautelares para frenar la intervención, que funcionó durante un tiempo, aunque Reaño asegura que la charla con la jueza fue descorazonadora: «El día que hablamos con la jueza fue bastante penoso, solo escuchó los argumentos del Ayuntamiento».

Cort instaló vallas en la plaza mientras se resolvía el recurso, pero estas fueron retiradas y lanzadas al Parc de la Mar desde la muralla. «Las vallas que puso Cort eran de mel i sucre, con bridas de plástico que cualquiera podía quitar. No fuimos los vecinos porque nosotros mismos queríamos esta medida», lamenta Reaño.

La justicia da vía libre a la tala

La justicia dio finalmente vía libre al Ayuntamiento para talar los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, donde se tuvo en cuenta los informes técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines, «en los que se concluye que todos los ejemplares afectados se encuentran en mal estado, sin perspectivas de futuro y con diversas patologías que comportan un riesgo elevado de fractura o caída, especialmente en situaciones de viento fuerte o lluvias intensas».

Más de 80 vecinos de la plaza Llorenç Villalonga se encadenan para impedir la tala de los bellasombra / Guillem Bosch

«Se podían haber puesto vallas de verdad, pero se decidió la opción radical», asegura el presidente de Amics de la Terra que también critica las prisas del Ayuntamiento para ejecutar la operación: «Es absurdo la premura; el riesgo es exactamente el mismo que hace unos dos meses. ¿Por qué no han esperado?».

Motivos ocultos tras la tala de los bellasombra

Reaño cree que detrás de la urgencia del Consistorio había otros motivos ocultos: «Si ahora vemos que ponen terrazas, sacaremos unas conclusiones, y no serán muy buenas». Además, Reaño asegura que la tala ha despejado las vistas al mar, por lo que los inmuebles del barrio se revalorizarán «en un barrio que ya es muy caro».

La entidad ecologista exigía un estudio independiente que determine con rigor el estado real de los árboles. «Hasta ahora no hemos recibido ningún informe y la falta de transparencia es evidente», criticó Reaño.

El ecologista también recordó que el año pasado se talaron árboles que aparentemente «estaban sanos» por lo que considera cuestionable que los ejemplares defendidos estuvieran realmente en tan mal estado.

«Nosotros estábamos recaudando dinero para que un experto de València hiciera otro informe, pero este se iba a retrasar hasta enero y no quisieron esperar», explica el presidente de la entidad ecologista. «Nos han tratado como si fuéramos una panda de hippies», sentencia Mariano Reaño.

«Arbre, mon cor t’enveja». Los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga ya son historia. Ya no se desnudarán en los inviernos sin amores. Queda por ver si los nuevos árboles prometidos por el Ayuntamiento podrán llenar el vacío que ha dejado su pérdida en el corazón de los vecinos.