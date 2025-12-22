Catorce propuestas optan al concurso de ideas para desarrollar el centro multiservicios de los antiguos cines Metropolitan
Entre los usos previstos están una nueva comisaría de la Policía Local, una Unidad Básica de Salud, una OAC, una biblioteca municipal, un casal de barrio y espacios para personas mayores
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha recibido un total de 14 propuestas al concurso de anteproyectos arquitectónicos para el desarrollo del futuro centro de equipamientos de Pere Garau, que se ubicará en los antiguos cines Metropolitan.
Todas las propuestas serán ahora valoradas por un jurado compuesto por representantes del Ajuntament, asociaciones vecinales de Pere Garau, miembros del Govern, profesionales y expertos del sector, así como por una comisión técnica, que seguirán estrictamente los criterios y requisitos establecidos en las bases.
El objetivo del futuro equipamiento es concentrar en este espacio una amplia variedad de servicios que mejoren la oferta que se proporciona a los vecinos de Pere Garau, uno de los barrios más poblados de Palma.
Para ello, entre los usos previstos se encuentra una nueva comisaría de la Policía Local, una Unidad Básica de Salud, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, una biblioteca municipal, un casal de barrio, espacios para personas mayores y un centro de día.
A estos servicios se suman también una escuela infantil, almacenes municipales y un aparcamiento subterráneo, que contribuirá a aliviar la falta de estacionamiento y a mejorar la movilidad en Pere Garau.
Premios económicos
El concurso contempla un premio total de 55.000 euros: 25.000 para el ganador y 15.000 para el segundo y tercer puesto. Además, el equipo ganador tendrá la oportunidad de formalizar el contrato para redactar el proyecto de obra, poniendo en marcha así una intervención que transformará el barrio.
Cabe recordar que Cort adquirió los antiguos cines Metropolitan y sus dos locales anexos por 3,6 millones de euros, recuperando un espacio abandonado durante más de 14 años para ponerlo a disposición de los vecinos de Pere Garau y reforzar la oferta del barrio.
- El Ayuntamiento de Palma llevará a los tribunales y a Fiscalía la desaparición de las vallas que colocó en los bellasombra que talará
- El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Proponen el despido del sindicalista de Emaya que se marchó de vacaciones a Bali
- Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
- Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico
- Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo
- Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales