Catorce propuestas optan al concurso de ideas para desarrollar el centro multiservicios de los antiguos cines Metropolitan

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha recibido un total de 14 propuestas al concurso de anteproyectos arquitectónicos para el desarrollo del futuro centro de equipamientos de Pere Garau, que se ubicará en los antiguos cines Metropolitan.

Todas las propuestas serán ahora valoradas por un jurado compuesto por representantes del Ajuntament, asociaciones vecinales de Pere Garau, miembros del Govern, profesionales y expertos del sector, así como por una comisión técnica, que seguirán estrictamente los criterios y requisitos establecidos en las bases.

El objetivo del futuro equipamiento es concentrar en este espacio una amplia variedad de servicios que mejoren la oferta que se proporciona a los vecinos de Pere Garau, uno de los barrios más poblados de Palma.

Para ello, entre los usos previstos se encuentra una nueva comisaría de la Policía Local, una Unidad Básica de Salud, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, una biblioteca municipal, un casal de barrio, espacios para personas mayores y un centro de día.

A estos servicios se suman también una escuela infantil, almacenes municipales y un aparcamiento subterráneo, que contribuirá a aliviar la falta de estacionamiento y a mejorar la movilidad en Pere Garau.

Premios económicos

El concurso contempla un premio total de 55.000 euros: 25.000 para el ganador y 15.000 para el segundo y tercer puesto. Además, el equipo ganador tendrá la oportunidad de formalizar el contrato para redactar el proyecto de obra, poniendo en marcha así una intervención que transformará el barrio.

Cabe recordar que Cort adquirió los antiguos cines Metropolitan y sus dos locales anexos por 3,6 millones de euros, recuperando un espacio abandonado durante más de 14 años para ponerlo a disposición de los vecinos de Pere Garau y reforzar la oferta del barrio.