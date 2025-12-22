Cacerolas contra la tala de los bellasombras de Llorenç Villalonga: "Es la única plaza de Ciutat Antiga en la que aún no hay terrazas"

Pese al frío y la lluvia, una treintena de personas han acudido esta mañana a la plaza de Cort con sus cacerolas para protagonizar una sonora protesta contra la tala de los diecisiete bellasombras que quedaban en la plaza Llorenç Villalonga. Una polémica intervención que el Ayuntamiento de Palma ejecutó el pasado jueves y que ha justificado por el "riesgo de caída" que presentaban los árboles.

"Pedimos que se asuman responsabilidades políticas y técnicas. Que nos den explicaciones documentadas sobre esta actuación y que se tomen acciones concretas que permita reparar en la medida de lo posible el daño causado. Y que se adopten medidas urgentes para evitar que algo parecido se vuelva a repetir", ha manifestado Edita Navarro, presidenta de la asociación de vecinos de la Calatrava.

Una treintena de personas han desafiado al frío y la lluvia. / B. Ramon

"Seguiremos trabajando activamente para limpiar la imagen tremendamente negativa que esta actuación ha proyectado sobre la ciudad y su gobernanza", ha añadido.

Vecinos y ecologistas sospechan que detrás de esta actuación del Consistorio se esconde la intención de facilitar la instalación de terrazas en la plaza Llorenç Villalonga. "Necesitamos encontrar una explicación a por qué se han cargado diecisiete árboles que, una vez hemos visto cómo estaban por dentro, hemos comprobado que están totalmente sanos. Así que elucubramos y es una de las posibilidades. La experiencia nos demuestra que esto es lo que ocurre con todas las plazas de la ciudad. De hecho, esta es una de las plazas grandes de Ciutat Antiga que todavía no está dedicada a este negocio. Así que es una suposición basada en la experiencia", ha subrayado Navarro.

Cuestionan la existencia de informes

Los detractores de la tala de los ejemplares de bellasombra cuestionan que haya informes técnicos que avalaran esta actuación. "El 15 de noviembre solicitamos a la regidora [Belén Soto] que se hiciera de manera paulatina si en caso de que hubiera árboles que no estaban bien. Solicité una actuación más homeopática. Pero dijeron que había informes concluyentes de riesgo absoluto. Desde entonces no hemos visto ningún informe", ha criticado Navarro.

El ruido de las cacerolas se ha colado en el salón de plenos, donde en este momento se celebraba un pleno extraordinario para aprobar definitivamente los presupuestos municipales. El documento lamenta el "daño irreparable" causado y está firmado por la asociación de vecinos de la Calatrava, de Canamunt, de la plaza Banc de l'Oli, plaza de la Mercè, la Llotja, Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Palma XXI, Amics de la Terra, GOB, ARCA, Associació Balear de l'Arbre y plataforma de las bellasombras.

El Ayuntamiento tiene previsto detallas este martes cuáles son las razones técnicas que han respaldado esta drástica intervención. Del mismo modo, recuerda que un juez levantó la medida cautelar solicitada por Amics de la Terra para suspender la tala respaldando la justificación de la seguridad esgrimida por Cort.