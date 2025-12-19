Vecinos de Camp Redó y Parc de ses Fonts alertan de que intrusos vuelven a colarse en el antiguo cuartel de Son Busquets

Entre los vecinos de Camp Redó, Cas Capiscol y Parc de ses Fonts han vuelto a activarse las alarmas porque el pasado martes intrusos se colaron en el antiguo cuartel de Son Busquets. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Camp Redó, Fina Ors, fue testigo ocular de cómo una persona saltaba el muro. “Eran las 16.30 horas y yo iba en taxi. Lo vi perfectamente. No me dio tiempo de decirle al taxista que parara para hacer una foto de cuando vi que entraban”, explica a este diario esta residente de la zona que avisó inmediatamente a Yolanda Rodríguez, su homóloga en el barrio vecino del Parc de ses Fonts.

“No sabemos si es una persona o son varios, pero es posible que sean algunos de los moradores de la antigua cárcel de Palma. Esto nos preocupa porque de repente pueden plantarse en Son Busquets okupas o puede volverse a repetir la situación de encontrarse algún fallecido por drogarse, como sucedió en 2023”, recuerda Rodríguez, quien llamó inmediatamente a la Policía Nacional para poner en su conocimiento que intrusos se habían colado en Son Busquets, un recinto que cuenta con televigilancia.

Degradación en la zona

“No estamos nada tranquilos, la zona se está degradando, un día antes de que entrara gente en Son Busquets, ha habido un herido de arma blanca y tres personas han sido rescatadas tras un incendio en la antigua cárcel”, comenta la presidenta de los residentes en el Parc de ses Fonts, quien también ha avisado a través del chat de la asociación que si algún vecino es testigo de movimiento en Son Busquets avise inmediatamente o llame a la policía. “También he avisado de esta presencia de intrusos en el antiguo cuartel al coordinador de zona del Ayuntamiento de Palma, Antoni Server”, señala.

Rodríguez subraya los problemas de inseguridad que está habiendo en los últimos tiempos en el barrio. “En los últimos 15 días ha habido como mínimo una quincena de robos o conatos de hurtos en coches, garajes y en una tienda”, enumera. La preocupación es tal que en varias comunidades de vecinos se ha colgado una circular donde se advierte sobre este aumento de robos. “Tuvimos una reunión con el concejal de Seguridad y se lo comentamos. En Cas Capiscol ya han pasado por ello y la situación también está empezando a afectar a Son Oliva”, indica.

En el cartel que varias comunidades de vecinos han colgado en sus edificios se ruega a los vecinos que extremen las precauciones, “esperando a que se cierre la puerta del garaje a la entrada y salida de los vehículos. También conviene cuidar que no entren desconocidos en los portales. Y no abrir los porteros automáticos sin verificar quiénes son”.

Preocupación por los robos

Para hablar de la situación de Son Busquets, ahora con intrusos, de la inseguridad que está generando la antigua cárcel de Palma y de los robos o conatos de hurtos en el barrio, la asociación de vecinos del Parc de ses Fonts convocará una asamblea a principios de año.

La falta de uso y la dificultad que hubo para mantener la vigilancia de este edificio, propiedad de Sepes (ahora Casa 47), convirtieron el lugar un un punto fácil para entradas irregulares en algunas de sus dependencias. Se colaron okupas y personas en situación muy precaria y llegó a encontrarse a una persona fallecida en su interior. En febrero de 2024 se informó de la adjudicación de un contrato de vigilancia para atajar las entradas irregulares.