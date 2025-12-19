Un tal Pedro Sánchez figura desde la adolescencia en la nómina de turistas madrileños que prefieren Alcúdia para sus vacaciones, según puede atestiguar más de una turista centroeuropea que coincidió con el futuro presidente del Gobierno de España. Las fotografías en que el líder socialista aparece literalmente descamisado pueden competir con las imágenes de Alberto Núñez Feijóo de la misma guisa, aunque en compañías más dudosas.

La buena noticia es que Sánchez podrá volver a veranear en Alcúdia, porque el ayuntamiento de PP/Vox de la citada villa no lo ha nombrado persona non grata hasta la fecha. La mala noticia es que el presidente del Gobierno no podrá aterrizar en Palma si piensa repetir su lugar de veraneos juveniles, porque los mismos PP/Vox bloquearán el aeropuerto como si fueran independentistas de Junts. Todo vale para evitar el desembarco del ingrato.

Cort le ha impuesto al inquilino de la Moncloa la pena capital que puede sufrir un europeo, el veto en el paraíso vacacional del continente. La drástica medida obliga a emitir un voto de simpatía. Salvad al turista Sánchez, un grito en ningún caso extensible a su condición tambaleante de presidente del Gobierno. Negarle a una persona el pasaporte turístico es más grave que privarle de la ciudadanía.

PP/Vox rozan la histeria cuando los gamberros de Arran rocían de confeti a los turistas en Palma, y a continuación expulsan a un visitante de lujo con un notable potencial de gasto. Los enviados del espacio exterior han sido tradicionalmente sagrados en la isla, en ningún caso se les trata como a árboles. Cuando el etarra Mikel Antza pospuso su declaración ante la Audiencia Nacional porque se encontraba de vacaciones en Mallorca, PP/Vox no movieron ni una hoja. Si paga, es bienvenido.

Una cosa es descartar la idea de dedicarle a Sánchez una calle palmesana sucia, saturada y repleta de patinetes homicidas, y muy otra cerrarle las murallas urbanas. Eso sí, la ciudad parece más limpia, desahogada y con vivienda accesible desde que sabe que no se verá contaminada por el segundo de los españoles.