Més per Palma exige la dimisión inmediata de la regidora Belén Soto por la tala de los bellasombra

Més per Palma ha exigido este viernes la dimisión inmediata de la concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto, por lo que considera una "nefasta gestión" de la crisis generada por la tala de los bellasombra de la plaza de Llorenç Villalonga. La formación denuncia que la actuación se llevó a cabo este jueves "con prisas y sin transparencia", y ha supuesto la desaparición de unos árboles de alto valor patrimonial para la ciudad.

Según Més per Palma la regidora ha ignorado de forma reiterada las peticiones de diálogo de los vecinos y ha actuado pese a las críticas de expertos en arboricultura de ámbito estatal. "Se trata de un hecho grave porque supone un daño irreversible al patrimonio verde de Palma y evidencia una forma de gobernar autoritaria e irresponsable", sostiene la formación.

El partido reclama no solo la dimisión de Soto, sino también un cambio inmediato en el modelo de gestión del arbolado urbano. El concejal Miquel Àngel Contreras ha asegurado que "cuando la regidora de Infraestructuras trata los árboles como un problema a eliminar y no como un patrimonio a proteger, no estamos ante una cuestión técnica, sino política". A su juicio, la tala de los bellasombra no es un hecho aislado, sino "la consecuencia directa de una mala política, por lo que alguien debe asumir responsabilidades".

La Asociación Española de Arboricultura ha cuestionado abiertamente la tala ejecutada este jueves a primera hora de la mañana bajo el argumento de un riesgo para la seguridad. La entidad considera poco creíble que todos los ejemplares representaran un peligro inminente y denuncia que no se realizó una evaluación individualizada de su vitalidad, estado estructural ni nivel real de riesgo.

La asociación también ha señalado que no se emplearon herramientas científicas como la tomografía ni se analizaron posibles cavidades o procesos de pudrición. Ante estas afirmaciones, Contreras ha denunciado que "esto no es rigor, es improvisación", y ha criticado que se adopten decisiones tan drásticas "sin contrastar con los diferentes expertos y sin agotar todas las vías posibles".

"Deciden desde los despachos"

Més per Palma también acusa a la concejala de haber ignorado a los vecinos del barrio, que solicitaron acceso a los informes técnicos y reclamaron diálogo sin obtener respuesta. "El mensaje es claro: deciden desde los despachos y pasan la motosierra por encima de la gente", ha afirmado Contreras, quien considera que esta forma de gobernar es incompatible con una ciudad que se define como verde y sostenible.

Como protesta por estos hechos, Més per Palma ha anunciado que no asistirá a la Comisión Municipal del Ciclo Climático prevista para este viernes. La formación considera "totalmente incongruente" que el PP presida este órgano cuando, a su juicio, sus actuaciones van en dirección contraria a la protección del medio ambiente.