Podemos exige retirar el nombre de Adolfo Suárez de una avenida en Palma tras la denuncia de agresión sexual a una menor

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha exigido la retirada inmediata de todos los homenajes y reconocimientos públicos al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, incluyendo la avenida con su nombre en Palma, después de que una mujer le haya denunciado por presuntas agresiones sexuales en la década de los ochenta.

"Deben retirarse todos los reconocimientos de un agresor", ha dicho Muñoz, según ha trasladado su formación en una nota de prensa este viernes.

Asimismo, ha reclamado que "ya basta de revictimizar a las mujeres, de silenciar sus testimonios y de dejar que los agresores sigan siendo honrados". "Ahora, más que nunca, debemos colocar en el centro la historia de las víctimas y hacer que su voz sea escuchada y reconocida por la sociedad, nunca más el silencio", ha reivindicado.

Según Podemos, el caso ha puesto de relieve "a narrativa construida durante décadas alrededor de ciertos hombres del Estado, quienes han sido presentados como figuras de admiración pública pese a sus delitos de violencia sexual y abuso".

En esta línea, Muñoz ha criticado que "ni el llamado gran hombre de la Transición ni la propia Transición fueron tan modélicos como se nos ha querido hacer creer". Por ello, ha considerado "fundamental" revisar el legado de Adolfo Suárez y "el sistema de silencios que protegió su figura frente a hechos de extrema gravedad".

Igualmente, la coordinadora ha subrayado que España, desde la firma del Convenio de Estambul, tiene la obligación de proteger a las víctimas de violencia sexual, independientemente de si deciden presentar denuncia.

"Retirada inmediata de todos los honores"

"Las víctimas tienen derecho a ser reparadas, y las autoridades deben actuar con celeridad para proteger su integridad", ha dicho, para después remarcar que "no puede existir ninguna justificación para la perpetuación de la impunidad".

Finalmente, Podemos ha reconocido el papel transformador del movimiento feminista en España, que ha visibilizado la violencia machista y sexual normalizada durante siglos. "Gracias a las leyes feministas, hoy las mujeres contamos con más herramientas para protegernos, pero es urgente seguir avanzando", ha apuntado.

Por todo ello, la formación ha exigido la retirada inmediata de todos los honores, bustos, cuadros, reconocimientos y menciones públicas de Adolfo Suárez.