Convocan una cacerolada frente al Ayuntamiento de Palma por los bellasombras "arrasados"

Vecinos y ecologistas han convocado una cacerolada el próximo lunes para protestar por la tala de los dieciocho bellasombras que quedaban en la plaza Llorenç Villalonga. La protesta tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en la plaza de Cort, coincidiendo con el pleno extraordinario para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales que tendrá lugar en el Ayuntamiento.

El Consistorio ha argumentado la necesidad de esta drástica actuación en el "riesgo de caída" de los árboles. Y subraya que ha contado con el aval de la justicia, ya que el juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Palma retiró una suspensión cautelar solicitada por Amics de la Terra y respaldó la justificación de la seguridad esgrimida por Cort.

Cartel de la convocatoria de la cacerolada. / DM

Sin embargo, la tala de estos árboles, algunos de ellos con más de 80 años de edad, ha generado una conmoción. El jueves vecinos y ecologistas acudieron al pleno esgrimiendo ramas de los bellasombras talados solo unas horas antes. "Esta mañana el barrio se ha despertado por el ruido de las motosierras y con el color azul de las luces de la policía. Y la gente ha salido a la calle abrazándose y llorando", manifestó la presidenta de la asociación de vecinos de la Calatrava.

El próximo lunes protagonizarán una nueva protesta "por los bellasombras arrasados", reza el cartel de la convocatoria presidido por una ilustración en la que aparecen un tocón, una cacerola y una motosierra.

Primera tala en 2024

Pese a que el jueves se concentraron en la plaza desde primera hora de la mañana con la intención de formar una cadena humana e impedir la tala, finalmente los operarios municipales pudieron llevar a cabo la intervención y erradicar los dieciocho ejemplares.

Hay que recordar que a principios de 2024 Cort ya taló media docena de estos árboles esgrimiendo el mismo argumento de la seguridad.

Este viernes Més per Palma ha reclamado la dimisión inmediata de la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, por la "nefasta gestión" de esta intervención. El partido le reprocha falta de diálogo con los vecinos y que no haya explorado otras alternativas a la tala.