La Asociación Balear del Árbol ve "desproporcionada e irreversible" la tala de los bellasombras

La Asociación Balear del Árbol (ABA) ha denunciado este viernes la tala "desproporcionada e irreversible" de los 17 bellasombras (phytolaccas u ombúes) de la plaza Llorenç de Villalonga, una pérdida irreparable para el patrimonio natural de Palma que se ha ejecutado sin el rigor técnico necesario.

La asociación ha lamentado que el Ayuntamiento de Palma haya llevado a cabo esta intervención "sin atender las peticiones de diálogo planteadas por expertos y colectivos ecologistas", y ha subrayado que se ha desaprovechado una oportunidad clave para conservar biodiversidad urbana en un contexto de crisis climática.

Según ABA, los árboles talados tenían entre 50 y 80 años y presentaban un estado de salud aparentemente óptimo, sin que conste un informe técnico detallado elaborado por especialistas ni la valoración de un técnico acreditado en arbolado veterano.

Se trata, insiste la entidad en un comunicado, de "una decisión desmesurada y carente de rigor", aunque se haya justificado de forma genérica por motivos de seguridad.

Efectos sobre la salud pública

ABA critica que no se han explorado alternativas como diagnósticos individualizados, podas de seguridad, sustituciones graduales o la creación de una mesa técnica de diálogo, opciones propias de la arboricultura moderna.

A juicio de la asociación, la eliminación de este arbolado maduro "tendrá efectos directos sobre el microclima urbano, la biodiversidad y la salud pública".