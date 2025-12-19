Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes

Con un presupuesto global de 240 millones de euros y un plazo de ejecución que se prolongará hasta el año 2037, la Autoridad Portuaria de Baleares ha presentado este viernes su plan maestro de lo que será el nuevo Puerto de Palma, una remodelación integral cuyo diseño se adjudicará en 2026, se desarrollará sobre 400.000 metros cuadrados y es fruto de "una visión, solida, compartida y ampliamente consensuada, fruto de un proceso de diálogo con más de 60 grupos de interés económicos, sociales e institucionales", ha subrayado Javier Sanz, presidente de la entidad portuaria.

Entre las novedades principales, el proyecto traslada los astilleros y toda la industria náutica, formada por 800 empresa, 5.000 trabajadores y una facturación anual de 1.100 millones de euros, al Dique del Oeste. Y concentra toda la actividad de los cruceros, con 500 escalas anuales y dos millones de pasajeros, al Muelle de Poniente.

Con la liberación de espacio en la zona más cercana de la ciudad, los muelles comerciales, el Moll Vell y el Contramuelle-Mollet serán transformados en espacios accesibles para todos los ciudadanos, promoviendo su uso público en el entorno portuario, con más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, zonas recreativas y espacios para actividades sociales, culturales y recreativas, ha detallado Javier Sanz.

Allí se traladará por ejemplo el Centro de Formación Profesional Dual Naútico-Pesquero, que permitirá ampliar las plazas de la oferta existente en el edificio del Dique del Oeste, cuya demanda formativa multiplica por cinco su capacidad. Además se incorporará un segundo edificio para enseñanzas universitarias. En la zona del Contramuelle Mollet se construirá un aparcamiento subterráneo, al tiempo que el aparcamiento en superficie superficie del Muelle de las Golondrinas aumenta hasta las 120 plazas.

Como novedad significativa el proyecto contempla la recuperación del histórico Moll de la Riba en la zona del varadero, que se destruyó en 1965. Y ahora será convertido en paseo ciudadano, trasladando piedra a piedra a su extremo el faro original, como una forma de devolver a la ciudad una parte significativa de su memoria e identidad.

Tambien en la zona del nuevo Moll de la Riba se construirá la Escuela Municipal de Vela, que tendrá desde ahi salida directa al mar y será también un centro de alto rendimientopra regatistas y piragüistas.

En los muelles comerciales y el Moll Vell, el proyecto pone el énfasis en la innovación y el conocimiento, con los nuevos edificios del Centro Oceanográfico de Baleares, el SOCIB, el único que ya está terminado, un edificio de innovación náutica llamado Sant Box y un centro de transferencia del conocimiento.

Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, explicó que la licitación del proyecto se ha puesto en marcha hoy, con el envío de los pliegos a la plataforma de contratación del Estado y al Boletín Oficial de la Unión Europea. Y entre los candidatos a diseñar el futuro Puerto de Palma, se sleccionarán cinco candiatos que elaborarán un proyecto técnico y económico con la previsión de tener el proyecto técnico definitivo antes del verano de 2026.