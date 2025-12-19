ARCA pide "transparencia" sobre la tala de los bellasombras y que no se instalen terrazas en la plaza

La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha solicitado "transparencia" sobre la decisión de talar los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga de Palma y ha solicitado que no se autorice la instalación de terrazas de bares o restaurantes. La entidad patrimonialista ha alegado que, en caso de permitir la actividad hostelera en este lugar de la ciudad, Cort "daría la razón a quien dice que había intereses detrás", según ha explicado en un comunicado.

ARCA ha defendido que "arrasar" estos árboles de este modo ha sido "cruel" hacia la ciudadanía y el patrimonio paisajístico, por lo que ha pedido "contención" a los responsables de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma y "estudiar gradualmente la necesidad de talar o no".

Asimismo, han recalcado que propusieron una poda "intensa", si era necesario a determinados ejemplares, y han advertido que "una acción tan agresiva no se entendería por parte de la ciudadanía". "Pero se ha optado por un exterminio rápido que violenta la sensibilidad de quien estima la ciudad y sus árboles", han recriminado.

Pide fotografías e informes

La entidad ha solicitado que se demuestre con "suficientes" muestras y fotografías que todos los ejemplares eran "peligrosos por caídas imprevisibles".

En cuanto a su petición de transparencia, han planteado que se compruebe la "idoneidad" de los informes que sustentaban la decisión "drástica" de eliminar todos los ejemplares de bellasombra.

Por otra parte, han planteado que se establezca un "diálogo real" para determinar qué árboles tienen que sustituir los ahora eliminados y han advertido que, en función de las respuestas, valorarán si conviene "pedir responsabilidades políticas".