Vecinos y ecologistas acuden al pleno con ramas de los bellasombras talados esta mañana

Una docena de vecinos y ecologistas han asistido al pleno de Palma con ramas de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga cuya tala ha empezado a primera hora de esta mañana. Cort justifica esta intervención por "el riesgo de caída" que representaban los árboles.

"¡Habéis cortado todos los árboles!", "¡Habéis acabado con centenares de años de vida!", han gritado los asistentes interrumpiendo varias veces la sesión mientras se debatía la absorción del Patronat de l'Habitatge en el Ayuntamiento de Palma.

El alcalde Jaime Martínez ha tenido que intervenir varias veces para pedir silencio, pero el momento de máxima tensión se ha vivido cuando el líder de Vox, Fulgencio Coll, ha tomado la palabra. Ha agradecido al Consistorio que talara los árboles porque "aunque sea doloroso, estaban enfermos".

Asimismo, ha recordado que la justicia y los informes técnicos municipales han avalado esta intervención. "¡Mentira!", "¡Mentira"!, ha saltado entonces el público asistente al pleno.

"Les preocupa la seguridad de los turistas"

También Biel González del Valle, de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, ha criticado en su intervención la tala y ha pedido que los técnicos dejen los tocones para analizarlos y confirmar que realmente los árboles estaban enfermos.

"Se han cargado árboles de 80 años y hablan de seguridad para los ciudadanos. Pero lo único que les preocupa es la seguridad de los turistas. ¿Y qué hay de la seguridad de los que viven en la antigua cárcel? ¿Y de los vecinos?", se ha preguntado González del Valle. "¿Y por qué son tan rápidos para talar árboles y no para construir vivienda protegida?", ha añadido.