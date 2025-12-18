Sindicatos de la Policía Local de Palma reclaman en el pleno el Plan de Ordenación: "Cumplan lo pactado"

Representantes de los sindicatos CCOO, CSIF y SPPME de la Policía Local de Palma han asistido al pleno celebrado este jueves para urgir al equipo de gobierno a que apruebe ya el prometido Plan de Ordenación. Los representantes de los trabajadores han mostrado pancartas en las que se leía "Cumplan lo pactado" o "Este barco se hunde y no hay plan B".

En esta ocasión no han tomado la palabra y pasados unos minutos se han marchado del Consistorio.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Palma ha suspendido de manera temporal la aprobación del nuevo Plan de Ordenación, prevista para el 1 de enero, al verse incapaz de implementar a tiempo los profundos cambios que implica en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes.

El regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Busquets, ha señalado durante el pleno que un comité político y técnico "ha estado trabajando intensamente" durante las últimas semanas para avanzar en la definición del documento final. Y de este modo "perfilar su contenido para validar los principios de garantía legal que se demanda desde diferentes departamentos del Consistorio como Servicios Jurídicos, Recursos Humanos e Intervención".

Asimismo, Busquets ha señalado que ya tienen un informe contratado a una empresa externa que valora todos los puestos de trabajo de toda la Policía Local. "Por problemas administrativos, de tiempos y en espera de chequear el informe de esta empresa no es posible cumplir con todos los requisitos. Por ello el día 5 de diciembre se informó a los sindicatos de que el Plan no se podría poner en marcha el 1 de enero", ha indicado.

Finalmente, ha señalado que el documento se aprobará "lo más pronto que sea posible".

CCOO: "Están mareando"

Posteriormente, CCOO ha desmentido algunas de las palabras del regidor de Seguridad Ciudadana. "No es cierto que haya una comisión, que se esté trabajando o que existan discrepancias entre departamentos. El Plan se ha realizado exactamente igual y de la misma forma que otros planes puestos ya en marcha este mismo años y años atrás", han subrayado desde este sindicato.

"La sensación es que están mareando las fechas porque no les interesa solucionar el problema de la policía. Y al final una mala gestión del cuerpo policial recae sobre los ciudadanos", añaden.