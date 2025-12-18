Esta es la ruta "secreta" definitiva por el corazón de Palma

La marca de joyería artesanal La Palmesana Designs ha publicado un vídeo en el que abre una nueva puerta a la ciudad: “Secretos de Palma”, una ruta a pie por el centro de Ciutat pensada para caminar sin prisa, descubrir detalles y reconectar con lo auténtico.

La propuesta se construye como un plan sencillo y redondo: paseo urbano, parada gastronómica con historia y cierre en un jardín escondido. Un itinerario breve, pero cargado de memoria y de ese tipo de lugares que convierten una mañana cualquiera en una experiencia.

Forn Fiol, un horno de 1652

Uno de los puntos clave del recorrido es la panadería Forn Fiol, descrita en el vídeo como un establecimiento que “es una experiencia desde el momento que lo conoces”. No es una frase al azar: el local conserva el pulso de los oficios de siempre.

Según relatan, el horno también fue conocido como “forn d’en gari o d’en gori”, y mantiene “joyas como este horno donde enseguida te das cuenta de que hacen las cosas como se hacían antes”. En una ciudad cada vez más rápida, ese gesto, amasar, cocer, esperar, se convierte en patrimonio vivo.

Un encuentro con el presente

La parada incluye también un rostro: “Tuvimos el placer de conocer a Cristian, el propietario actual”. La escena pone el foco en algo más que el producto: las manos y las personas que sostienen la tradición.

El vídeo recuerda además que antes trabajaban allí Francisca y Gertrudis Mir-Bujosa, al menos desde los años 40, un dato que refuerza la continuidad familiar y la dimensión cotidiana de estos negocios que han atravesado generaciones.

La anécdota de la Guerra Civil: una bomba que no explotó

Entre los detalles que más impactan aparece un episodio que parece sacado de una novela, pero forma parte de la historia del edificio: “Durante la Guerra Civil, se cayó una bomba en el edificio, que no solo no dañó el horno, sino que además no explosionó”. La consecuencia, cuentan, es que hoy “tenemos el lujo de aún contar con este establecimiento emblemático”.

La ruta no se queda en lo contemplativo. Hay recompensa: “Hoy he cogido una coca con crema quemada para probar”, explica la autora del vídeo.

Final del plan: els Jardins del Bisbe, pausa y "pajaritos" en pleno centro

Para cerrar, La Palmesana Designs propone un remate tranquilo: “Para acabar este plan perfecto, caminaremos unos minutos hasta els Jardins del Bisbe”, un rincón “tan bonito dentro de la ciudad, donde poder parar y escuchar los pajaritos”.