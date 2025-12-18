La policía de Palma destapa una tarjeta falsa de aparcamiento para discapacitados de origen alemán

Parece que en Palma se está extendiendo un nuevo método para evitar la tediosa búsqueda de aparcamiento: la Policía Local ha denunciado a un ciudadano alemán de 71 años por un presunto delito de falsificación documental. Según informó el jueves (18.12.) en un comunicado, el hombre habría utilizado una tarjeta alemana falsificada de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Los agentes ya habían investigado un caso similar hace apenas unas semanas.

El incidente denunciado ocurrió el 8 de diciembre sobre las 16 horas. Una patrulla de la Policía Local observó un vehículo estacionado en una plaza para personas con discapacidad en la avenida de Gabriel Roca. La tarjeta exhibida llamó la atención de los agentes: parecía una copia digital y, además, el supuesto lugar de expedición no coincidía con la matrícula del vehículo.

Ante la sospecha de falsificación documental, el vehículo fue retirado y trasladado al depósito municipal. Cuando el propietario acudió a recogerlo, los agentes incautaron la tarjeta y comprobaron que el reverso estaba completamente en blanco, sin ningún dato de la persona a la que supuestamente había sido expedida.

Una agente contactó después con el Ayuntamiento de Mönchengladbach, ciudad que figuraba en la tarjeta como lugar de expedición. Desde allí confirmaron que el número de registro no existía y que, por tanto, se trataba de una falsificación.

Se informó al hombre de que se abría una investigación penal contra él en calidad de acusado, aunque no fue detenido. Además, se le impuso una sanción administrativa por estacionar indebidamente.

¿Son fáciles de falsificar las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad emitidas en Renania del Norte-Westfalia?

Hace apenas unas semanas, la Policía Local ya informó de un caso similar: una ciudadana española había aparcado cerca del mercado del Olivar utilizando un distintivo de discapacidad falsificado. También en ese caso la falsificación procedía de Alemania; esta vez figuraba Düsseldorf como administración emisora.

No era la primera vez que la infractora engañaba a los agentes: ya en 2021 había utilizado la tarjeta de estacionamiento de su hermano con el mismo fin.