Pedro Sánchez ya es persona 'non grata' en Palma: "Es el Gobierno más corrupto que ha tenido esta nación"

El PP respalda una proposición de Vox que también pide la convocatoria inmediata de elecciones generales

Pleno en el Ayuntamiento de Palma / B.RAMON

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Pedro Sánchez ya es persona 'non grata' de Palma. Como estaba previsto, la proposición de Vox ha salido adelante con el apoyo del PP y el pleno ha aprobado una moción sin precedentes en la ciudad. Además se insta al Ayuntamiento de Palma a pedir la convocatoria inmediata de elecciones generales. La izquierda ha votado en contra.

El regidor Llorenç Bauzá ha justificado en nombre del equipo de gobierno su respaldo al texto. "Se necesita una renovación política y moral, jamás un presidente del Gobierno se ha tomado unos días de reflexión, ni una mujer de un presidente ha sido acusada de beneficiarse de su posición, ni jamás un Fiscal General del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados", ha defendido.

El concejal ha señalado que "es el Gobierno más corrupto que ha tenido esta nación".

"Cada día conocemos una sucesión de nuevos escándalos en nuestras instituciones que siempre se acompañan de la misma respuesta: minimizar y negar. Para Sánchez las responsabiliudades siempre son ajenas y la culpa es del PP. Pero radical es tratar a los ciudadanos como bobos sumisos", ha manifestado Bauzá.

La moción que ha defendido Fulgencio Coll, líder de Vox, señala que "España está políticamente enferma" y sitúa el origen de esta patología en la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Sin embargo, considera Vox, se ha agravado durante los últimos seis años en los que Sánchez ha gobernado.

"Ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido para moldearlo a su antojo. La primera característica definitoria del sanchismo es su control de los medios de comunicación. La segunda característica sería limitar, por no hablar de claro menosprecio, los derechos fundamentales de los ciudadanos", argumenta el partido que lidera Fulgencio Coll.

