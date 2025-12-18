Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma nombrará Hijas Ilustres de la ciudad a Pilar Juncosa y a Caty Juan de Corral

Este jueves se celebrará un pleno extraordinario en el que también se aprobará la relación de personas y entidades distinguidas con una Medalla de Oro

Los grupos políticos alcanzan un consenso tras un bloqueo que hizo peligrar estas distinciones

Caty Juan de Corral y Pilar Juncosa

Caty Juan de Corral y Pilar Juncosa / EP / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Pilar Juncosa y Caty Juan de Corral serán distinguidas hoy como Hijas Ilustres de Palma. El Ayuntamiento aprobará en un pleno extraordinario estos dos reconocimientos junto con la lista de personas y entidades que recibirán la Medalla de Oro de la ciudad. El alcalde Jaime Martínez entregará estos reconocimientos el próximo 31 de diciembre después de que los grupos municipales hayan puesto fin a un bloqueo político que este año los ha hecho peligrar.

Juncosa (1904-1995), compañera de vida del célebre pintor Joan Miró, forjó la Fundació Pilar i Joan Miró (con su nombre delante), cediendo los talleres y una parte importante de su colección de arte. 

Por su parte Caty Juan de Corral (1926-2014) fue una reconocida pintora, escritora y divulgadora gastronómica. Publicó cinco novelas y se hizo muy popular con sus crónicas gastronómicas en diarios y revistas en las que contribuyó a la difusión de la cocina balear.

Reuniones de los portavoces

Este año la concesión de estas distinciones han peligrado por el desacuerdo surgido entre los grupos políticos de Cort. El pasado jueves el PP anunció que apoyaría una proposición de Vox para dar una Medalla de Oro al Regimiento de Infantería Palma 47, lo que provocó un notable enfado en la oposición de izquierdas. PSOE, Més per Palma y Podemos acusaron a las dos derechas de "romper el consenso" que tradicionalmente preside la elección de las personas y entidades distinguidas.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, estos últimos días los portavoces de los grupos municipales han celebrado diversas reuniones y finalmente han llegado a un acuerdo. La lista de distinguidos de este 2025 se oficializará en un pleno extraordinario que tendrá lugar quince minutos antes del pleno ordinario de diciembre.

