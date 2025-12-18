Notas manuscritas en los buzones de Canamunt: "Estamos interesados en su edificio"

Canamunt ha lanzado este jueves un SOS en el pleno de Palma. "Nuestro barrio se moviliza porque en una semana cuatro familias han sabido que no se les renovará el alquiler. No son desahucios con policías y juzgados, pero el resultado es el mismo. Ellos pierden una casa y el barrio pierde vecinos, cuidados, red y memoria", ha expresado Maria Rosa Deyá, de la asociación de vecinos de Canamunt.

"Se tienen que ir porque su barrio no está pensado para vivir pese a que son personas que trabajan, sostienen la vida, educan. ¿Qué sociedad están construyendo? Hace unos días una vecina encontró una nota manuscrita en su bbuzón 'Estamos interesados en su edificio. Please call me'", ha manifestado Deyá. "No es una anécdota, es acoso inmobiliario y genera ansiedad y perjudica la salud mental", ha añadido.

Esta representante vecinal ha reclamado al equipo de gobierno que pare las nuevas licencias turísticas, declarar zona tensionada todos los barrios de la ciudad para frenar el precio de los alquileres y el uso público de viviendas ya existentes. "Los barrios no son activos financieros y la vivienda no puede ser un negocio. Canamunt no está en venta, ni la dignidad. Señor alcalde y regidores, no se hagan los suecos y actúen", ha subrayado Deyá.

PAH: "Vino un inquilino al que le suben el alquiler de 700 a 1750 euros"

También la emergencia habitacional ha dominado la intervención de la portavoz de la PAH, Àngela Pons. El inicio de su intervención ha irritado al alcalde Jaime Martínez, que le ha pedido que hablara únicamente de las mociones que se debatirán en la sesión, además de exigirle "respeto" al pleno.

"El otro día vino un inquilino al que le suben el alquiler de 700 a 1750 euros. ¿Eso es respeto?", ha respondido Pons al alcalde.

"Me centraré en que mientras ustedes se compran coches de 60.000 euros nosotros ayudamos a gente que no tiene ni para comer. ¿Cuántas viviendas sociales habéis hecho? Cero patatero. Solo os habéis dedicado a hablar con promotores para regalarles nuestro suelo, que lo pagamos con nuestros impuestos. Y me pide respeto ¿A quién? ¿Cuál es vuestra política de vivienda para los que no tienen dinero?", ha preguntado Pons muy enfadada.

"¿Y a cuánto se venderán las viviendas de Son Bordoy? Habrá millones de euros de beneficio y queréis sacar a 200 personas sin ni siquiera saber adónde irán. ¿Eso es respeto?", ha añadido la portavoz de la PAH.