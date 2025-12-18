Las Medallas de Oro de Palma distinguen a Iguana Teatre, al Cor de Son Dameto o a la poetisa Antonina Canyelles

El Ayuntamiento de Palma ha comunicado este jueves la relación de personas y entidades que serán distinguidas con una Medalla de Oro de la ciudad el próximo 31 de diciembre. Este año los galardones han peligrado por el desacuerdo surgido entre los grupos políticos, que finalmente han aprobado una lista por unanimidad.

Cort reconoce este 2025 a la compañía productora y distribuidora de espectáculos Iguana Teatre, referente en la historia de las artes escénicas de las Illes Balears; a la formación musical Cor de Son Dameto, pionera y con una personalidad artística propia reconocida en toda la isla; y a Baleares sin Fronteras, por su carácter abierto y plural, y por su contribución a la integración de los ciudadanos procedentes de otros territorios y al intercambio cultural.

También recibirán la Medalla de Oro La Real y Muy Humilde Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Palma, por consolidar la unión entre la fe mallorquina y la tradición andaluza del Rocío desde una marcada identidad local; Bernat Pujol, director de la compañía teatral Taula Rodona, con más de cuatro décadas dedicadas al teatro de vanguardia; y la poetisa palmesana Antonina Canyelles Colom, una de las voces más destacadas de la poesía en lengua catalana del panorama literario de finales del siglo XX y de la actualidad.

Por otro lado, tal como ha adelantado hoy este periódico, Pilar Juncosa y Caty Juan de Corral serán nombradas Hilas Ilustres de la Ciudad.

juncosa (1904-1995), compañera de vida del célebre pintor Joan Miró, forjó la Fundació Pilar i Joan Miró (con su nombre delante), cediendo los talleres y una parte importante de su colección de arte.

Por su parte Caty Juan de Corral (1926-2014) fue una reconocida pintora, escritora y divulgadora gastronómica. Publicó cinco novelas y se hizo muy popular con sus crónicas gastronómicas en diarios y revistas en las que contribuyó a la difusión de la cocina balear.

Regimiento de Infantería Palma 47

El pasado jueves el PP anunció que apoyaría una proposición de Vox para dar una Medalla de Oro al Regimiento de Infantería Palma 47, lo que provocó un notable enfado en la oposición de izquierdas. PSOE, Més per Palma y Podemos acusaron a las dos derechas de "romper el consenso" que tradicionalmente preside la elección de las personas y entidades distinguidas.

Finalmente esta unidad del Ejército no será galardonada, al menos este año.