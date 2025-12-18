Los hoteles de Palma prevén un 90 % de ocupación en las fechas clave de Navidad

Año con año Palma se vuelve más atractiva para las vacaciones de Navidad, coyuntura que aprovechan los hoteles de Ciutat con una demanda creciente tanto de sus principales mercados emisores internacionales como de los propios residentes. En un mes de diciembre en el que en los establecimientos con más clientes se ronda el 70 % para las fechas clave, a partir de los días 23, el 24, el 25 o el 31, se alcanzarán picos del 90 %, según prevé la Asociación Hotelera de Palma y Cala Major (Ashpama).

Los grandes hoteles como el Nixe Palace, el GPRO Valparaíso o los de cadenas como Meliá prácticamente se llenan gracias a sus galas navideñas como la de Nochevieja. Conviven tanto la demanda extranjera, con la alemana a la cabeza con "público residente que ese día disfruta de la cena. Hacemos muchos paquetes con habitación y cena de gala y desayuno tardío tipo brunch", señala el presidente de la patronal palmesana, Francisco Serrano.

Además, hay establecimentos que lanzan ofertas para estas fechas con guiños a los residentes.

El turismo alemán este diciembre y de cara al periodo navideño "está respondiendo muy bien", confirma Serrano después de que a lo largo del año, y sobre todo en temporada alta se haya resentido. Quizás sí se nota una leve contracción en el mercado del Reino Unido, observa el líder hotelero, toda vez que como ciudadanos extracomunitarios han de cumplir con los nuevos requisitos de entrada en la UE.

Controles fronterizos

Desde el 19 de noviembre el Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) ya se ha desplegado en el aeropuerto de Palma. El nuevo control de fronteras ahora con el procedimiento informático automatizado supone de momento que se alarguen más de lo habitual las esperas en el aeropuerto. Y, por otro lado, el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje) entrará en vigor, si no se vuelve a retrasar, en el último trimestre de 2026 y se convertirá en obligatorio para ciudadanos de países exentos de visado para viajar al espacio Schengen.

Mientras tanto, este diciembre hay mucho movimiento entre los hoteles de Palma. "También ha habido muchos encuentros de empresas, con banquetes, balances del año, copas con baile", continúa Serrano. Y la actividad sigue con los días festivos, con clientela nacional, alemana —"es muy tradicional que venga"— y "algún británico".

Igualmente en los hoteles boutique de la capital palmesana crece la demanda con huéspedes "que aprovechan para recorrer caminando" las calles engalanadas con las luces navideñas.

"No buscamos récord de visitantes. Los hoteleros palmesanos estamos muy concienciados" Francisco Serrano — Presidente de Ashpama

No obstante, el presidente de los hoteleros destaca que Palma es un destino que "está abierto los 365 días del año y tiene un objetivo ambicioso: que la ocupación sea más estable y no tan elevada durante la temporada alta". Serrano celebra que cada vez se alarga más la temporada y del tirón que suponen los eventos y el turismo de congresos.

Canadá y Emiratos

Con la vista puesta en el próximo año el sector en Ciutat solo pide que "sea como 2025. No buscamos récord de visitantes. Los hoteleros palmesanos estamos muy concienciados. Queremos un tipo de cliente que nos aporte a todos, también a los residentes, no aspiramos al 100 % de ocupación".

Asimismo, el presidente de Ashpama subraya la oportunidad que supondrá para la próxima temporada alta los nuevos vuelos directos con Canadá (Montreal) y Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi). "Abren nuevos mercados lo que supone que nos da más control para superar cualquier adversidad. Cada vez hay más diversidad de mercados en Palma que se suman a los maduros. Es una combinación fantástica para crecer junto con el turismo nacional".