Cort tala los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga de Palma

Los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga de Palma ya son historia. Cort ha ejecutado esta mañana la orden de derribar los 17 ejemplares de estos árboles que, según han sostenido los técnicos municipales, estaban en mal estado y existía peligro de que en cualquier momento pudieran caer sobre algún viandante.

Después de que hace pocos días un juzgado de Palma avalara la decisión acordada por el Consistorio, a primera hora de la mañana de hoy los trabajadores del servicio de jardinería del Ayuntamiento han empezado el corte de los árboles. Una tala que se ha desarrollado en un tenso ambiente, ya que un grupo de vecinos, de unas 50 personas, se han situado junto a una de las entradas de la plaza para protestar y oponerse a la desaparición de estos históricos ejemplares de bellasombra.

Alrededor de las seis de la mañana ha empezado el despliegue de los medios necesarios para ejecutar la orden municipal. Ya a esa hora había ciudadanos protestando y para evitar cualquier tipo de incidente se ha reforzado la presencia de policías, que en todo momento han tenido controlados a los ciudadanos que se han opuesto a la desaparición de estos árboles. Las fuerzas de seguridad han colocado barreras para evitar que estos ciudadanos pudieran acercarse al lugar donde los trabajadores municipales estaban ejecutando la orden del Ayuntamiento.

Así ha sido la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga / Manu Mielniezuk

Los manifestantes han dedicado duras palabras al alcalde de Palma, Jaime Martínez, al que han llegado incluso a calificar de “terrorista”. Junto a la muralla de Palma han montado una especie de altar funerario, en recuerdo de los árboles que estaban cortando. Algunos de estos ejemplares se plantaron hace más de medio siglo. Gracias a la presencia policial no se ha producido ningún incidente destacable, más allá de las protestas de los ciudadanos que se han opuesto al derribo de estos 17 árboles.

Cort cuenta con el apoyo de la Justicia, que sobre todo ha tenido en cuenta el informe de los técnicos del departamento de Parques y Jardines, que establecía el estado de los árboles, que sufrían diferentes patologías que suponían un alto riesgo de fractura o caída, sobre todo en situaciones de fuertes vientos o lluvias intensas. El juez consideró que debía prevalecer la seguridad de las personas debido al alto riesgo que presentaban estos árboles.