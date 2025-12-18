Cas Capiscol prepara una manifestación por la inseguridad en la antigua cárcel de Palma

Cas Capiscol prepara una serie de acciones reivindicativas que culminarán en una "gran manifestación" si el Ayuntamiento de Palma no soluciona la situación de inseguridad que se vive dentro de la antigua cárcel y que también está afectando a los vecinos.

"Les pido que hablen de lo que le interesa a los ciudadanos: de vivienda. ¿Qué pasará el año que viene con la gente que acaba los contratos de alquiler y pasarán de 700 euros a 1.500 euros? ¿Qué pasará con los caravanistas, que cada día hay más? ¿Con la gente de Son Bordoy? ¿O con la gente que vive dentro de la antigua cárcel?", ha introducido Biel González del Valle, presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol.

"Hace dos meses de mi última intervención sobre este tema. Les quise dar un tiempo para que hiciesen algo. Y han hecho una cosa buena y el resto malas. La buena es que nos han puesto Policía Local en la entrada y salida del CEIP Cas Capiscol. Lo malo es lo de siempre: incendios, navajazos y robos, ha manifestado González del Valle sobre las cerca de doscientas personas que viven en la antigua cárcel en condiciones insalubres.

Este vecino ha advertido de que el problema es creciente. "El otro día estaba haciendo una entrevista una compañera, con la presidenta de la AMIPA y una señora que había estado dentro de la antigua cárcel. Y tuvieron que cortar porque un individuo casi las agredió", ha destacado.

De la cacerolada a la manifestación

"Nosotros continuaremos con la lucha. El otro día hicimos una cacerolada. Fue un acto simbólico, pero fue el inicio. En enero haremos más acciones y actividades para que lo solucionen. A final de mes, después de las fiestas de Sant Sebastià, haremos una gran manifestación. ¿Cómo la pueden evitar? Solucionen el problema. Tienen un mes para hacerlo. No queremos seguir pendientes de si hay más incendios o va la policía", ha indicado González del Valle al equipo de gobierno.

Finalmente, ha advertido de que en la antigua cárcel se están instalando mafias. "Han abierto un boquete y han instalado una puerta metálica. Y esa puerta no vale dos euros. Allí actúan mafias y tenemos que ir contra ellas. Si tienen policías para ir a talar unos árboles, seguro que también la tienen para acabar con estas mafias", ha zanjado.