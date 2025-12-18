Arboricultores de España cuestionan la tala de ejemplares de bellasombras en Palma

La Asociación Española de Arboricultura (AEA) ha cuestionado la tala de varios ejemplares de bellasombra este jueves por parte del Ayuntamiento de Palma en la plaza de Llorenç Villalonga, por motivo técnicos de seguridad.

La organización ha reclamado mayor rigor técnico y científico al consistorio, ante la eliminación de unos árboles que se consideran bienes patrimoniales de la capital balear.

En un comunicado, la entidad considera "poco creíble" que todos los ejemplares de esta plaza de Palma presenten un riesgo extremo que justifique su eliminación.

Por ello, la asociación ha denunciado que no se hayan valorado de forma individualizada su vitalidad, su estado estructural y el nivel real de riesgo, ni analizado posibles pudriciones o cavidades mediante técnicas científicas como la tomografía.

La AEA ha subrayado que los árboles maduros aportan importantes beneficios ecosistémicos, sociales y culturales, y ha recordado que el Ayuntamiento firmó la Carta de los Derechos del Árbol en la Ciudad, que prioriza la conservación de ejemplares consolidados y la búsqueda de alternativas a la tala.

La asociación ha insistido en que la gestión del arbolado urbano debe basarse en evaluaciones técnicas rigurosas y ha advertido de que la eliminación indiscriminada de una arboleda madura responde, en muchos casos, a una falta de conocimiento o a intereses ajenos a su protección.

Hace dos días, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Palma retiró la medida cautelar adoptada el pasado 11 de diciembre a petición de una entidad en relación a la restitución de los 18 ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga.

El juzgado reconoció en su resolución la responsabilidad municipal de garantizar la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta los informes técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines, por lo que Cort ha llevado este jueves a cabo la tala de los ejemplares afectados, que serán repuestos por otros 20 nuevos árboles.