Los taxistas de Palma pasean a los mayores para ver las luces de Navidad: «Esto no se ve todos los días»

La emoción, las sonrisas y el espíritu navideño han llenado esta tarde las calles del centro de Palma durante el tradicional paseo solidario en taxi organizado para los mayores de la residencia Borenco. Más de catorce taxis de Palma decorados con luces navideñas han participado en esta iniciativa, que se celebra por quinto año consecutivo, para que 28 personas mayores, acompañadas por familiares y trabajadores del centro, puedan disfrutar del alumbrado navideño.

Los mayores han subido a los vehículos entusiasmados, sonrientes y visiblemente emocionados, muchos de ellos con gorros de Navidad, mientras sonaban villancicos y los taxistas arrancaban entre aplausos y palabras de ánimo. Para algunos, era un paseo más; para otros, la primera vez que contemplaban el alumbrado navideño de Palma.

El presidente de la FEBT, Antoni Bauzá, ha subrayado el valor social del acto: «Por quinta vez, y tras la gran acogida de años pasados, más de catorce taxis han confirmado su presencia para colaborar en estas fechas tan señaladas y permitir que las personas mayores vuelvan a disfrutar de las calles del centro iluminadas con motivos navideños».

Entre las participantes se encontraba Manuela, de 99 años, la residente de mayor edad, quien al bajarse del taxi ha agradecido emocionada al conductor el paseo. Sus palabras, sencillas y sinceras, resumían el sentir general: «Ha sido precioso».

Especialmente emotiva ha sido la experiencia de Francisca Jaume, natural de Artà, quien nunca había visto las luces de Navidad en Palma. Al subir al taxi, su rostro reflejaba una felicidad difícil de ocultar. «Nunca había visto tantas luces ni tanto ambiente», ha comentado tras el recorrido.

Otro de los residentes, todavía sonriente, ha confesado que era la primera vez que veía el alumbrado navideño de la capital. «Esto no se ve todos los días», ha afirmado, mientras recordaba el recorrido por el centro acompañado por los taxistas.

José Antonio, que participa por segundo año, ha explicado que la experiencia le ha gustado mucho, aunque con una reflexión personal: «Me hubiera gustado ver más colores, porque para mí las luces tienen que ser más llamativas, pero me lo he pasado muy bien».

Por su parte, Francisco, que repite por tercer año, ha destacado que «la iluminación es increíble» y ha añadido que incluso el tiempo ha acompañado: «No hace nada de frío y se está muy bien». También ha mostrado su emoción Rosario Sánchez, vecina de Paguera, quien ha asegurado que nunca había visto las luces de Navidad en Palma. «Me encantan y volveré si Dios quiere y mientras tenga vida», ha dicho.

Los responsables de la residencia Borenco, Marlen y Llorenç, han explicado que esta actividad se realiza desde 2020 y que los mayores la esperan con enorme ilusión. «Es un día muy especial para ellos. Se preparan durante días y lo viven con una emoción difícil de describir», han señalado.

Los taxistas participantes han coincidido en destacar que este paseo solidario es uno de los momentos más gratificantes del año. Una tarde en la que Palma se ha llenado de luces, sí, pero sobre todo de miradas brillantes, abrazos agradecidos y una Navidad compartida.