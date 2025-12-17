Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ferraz archiva la denuncia de una militante de Palma contra Iago Negueruela

El PSOE no ve nada punible en el comportamiento del líder de los socialistas de Ciutat durante una conversación "elevada de tono" que mantuvo con la ex secretaria general de la agrupación de Ponent

Iago Negueruela, durante una rueda de prensa.

Iago Negueruela, durante una rueda de prensa. / Europa Press

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La Comisión de Garantías del PSOE ha archivado la denuncia de una militante socialista de Palma contra Iago Negueruela. Ferraz no ve nada punible en la actitud del secretario general de los socialistas de Palma durante una conversación "elevada de tono" que tuvo con la entonces secretaria general de la Agrupación Socialista de Ponent, Isabel Miralles. Ferraz cierra definitivamente una reclamación que ha sido analizada por otras tres instancias del partido a nivel de Balears y que tampoco han visto nada censurable.

Tal como informó DIARIO de MALLORCA el pasado julio, Miralles planteó una reclamación al sentirse víctima de "una persecución y un acoso constante hacia mi persona y mi equipo por parte del secretario general de Palma". La socialista recurrió hasta Ferraz después de que su denuncia fuera archivada por la Comisión de Ética, la Comisión Ejecutiva de Mallorca y la comisión ejecutiva del PSIB-PSOE.

Miralles reclamó al verse descabalgada de la secretaría general de la Agrupación de Ponent en un congreso que ganó Ramon Perpinyà, candidato cercano a Negueruela.

Este jueves el líder de los socialistas de Palma se ha mostrado este jueves "totalmente tranquilo" antes de conocer la resolución de Ferraz y ha destacado que la denuncia tuvo lugar en verano. "La noticia no la he leído hoy, la publicó DIARIO de MALLORCA el 9 de julio. Aunque a lo mejor hoy alguien ha decidido darle más espacio. Estoy acostumbrado, esto lo he vivido más veces. Ya respondimos en julio sobre la misma cuestión. Yo respeto la democracia externa e interna, y respeto y acto los resultados de los congresos. La única novedad desde que la noticia se publicó en julio es que la denuncia se archivó por parte de los órganos de garantías de nuestro partido en las islas", ha manifestado Negueruela.

"Somos un partido muy garantista"

Por su parte el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, ha explicado que "somos un partido muy garantista" y "la denuncia se ha resuelto por parte de tres instancias diferentes después de contar con la versión de las dos partes, con testigos".

Asimismo, ha señalado que la Comisión de Garantías del PSOE, "un organismo independiente que dirime conflictos entre militantes, que por desgracia para mucho después de procesos internos donde hay candidaturas diferentes".

