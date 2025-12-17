Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico
Urbanismo da luz verde a la legalización extraordinaria de chalets en Establiments, Son Sardina y Puntiró gracias al decreto de simplificación administrativa del Govern
Amnistiados otros cuatro chalets ilegales en suelo rústico. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma dio luz verde ayer a varias legalizaciones extraordinarias de viviendas: dos en Establiments, una en Puntiró y una cuarta en Son Sardina. Se trata de una medida que permite el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern balear en caso de que las infracciones hayan prescrito.
Cort aprobó las primeras legalizaciones en julio y desde entonces ha habido un goteo de estas regularizaciones en diversos suelos rústicos del municipio incluyendo sa Casa Blanca, Son Anglada y Els Hostalots, además de los barrios citados anteriormente.
El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha justificado la idoneidad de esta medida en reiteradas ocasiones. "Son casos en los que la administración no puede actuar porque han prescrito todas y cada una de las posibles actuaciones. Y se le otorga a la propiedad la posibilidad de hacer mejoras de carácter energético y medioambiental, y pagando una contraprestación", manifestó.
Críticas de la izquierda
Por su parte la izquierda en el Consistorio y en el Govern ha denunciado que esta amnistía urbanística "favorece la especulación y los pelotazos urbanísticos". La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, critica que "gracias al PP y a Vox quien comete una ilegalidad es premiado, y sabemos lo lucrativo que es porque una vez legalizado el chalet multiplica su precio en el mercado".
Por su parte el PSOE ha puesto de manifiesto que en Mallorca exiten "al menos 35 ayuntamientos" que, pese a la posibilidad que ofrece el decreto del Govern, plantean criterios más restrictivos para legalizar que Palma.
Estas amnistías urbanísticas están sometidas a una serie de requisitos. Los propietarios deberán pagar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones, y además una penalización del 10% del valor del inmueble. Un aspecto sobre el que se hace hincapié es que las viviendas legalizadas por esa vía no podrán dedicarse al alquiler turístico.
