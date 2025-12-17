Nueva concentración vecinal este jueves ante el temor de que Cort tale los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

Vecinos de la Calatrava y colectivos contrarios a la tala de los dieciocho árboles bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga han convocado una concentración este jueves 18 a las siete de la mañana para protestar contra la eliminación de estos árboles. Creen que será el día elegido por los técnicos de Infraestructuras para llevar a cabo esta actuación que el Consistorio justifica porque ve "riesgo de caída" por el mal estado de los ejemplares.

Los convocantes proponen hacer una cadena humana para tratar de impedir el aceso de los operarios y señalan que "todavía hay esperanza" de salvar los ejemplares.

Hay que recordar que el juzgado Contencioso Administrativo número 4 ha retirado la medida cautelar adoptada el pasado 11 de diciembre a petición de Amics de la Terra y avala los argumentos del Consistorio para llevar a cabo una intervención que considera necesaria "para garantizar la seguridad de la ciudadanía".

Cartel de la convocatoria del jueves contra la tala de los bellasombra. / DM

De este modo, la justicia respalda los informes técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines, "en los que se concluye que todos los ejemplares afectados se encuentran en mal estado, sin perspectivas de futuro y con diversas patologías que comportan un riesgo elevado de fractura o caída, especialmente en situaciones de viento fuerte o lluvias intensas".

Segunda concentración vecinal

El pasado jueves casi un centenar de vecinos se concentraron para impedir la tala al temer que empezaría ese día, pero finalmente el Consistorio pospuso la intervención.

Cabe recordar que en 2024 el Consistorio ya procedió a la restitución de varios ejemplares de bellasombra en la plaza. En aquel proceso, un juzgado avaló también la decisión municipal, reconociendo la responsabilidad de actuar para garantizar la seguridad pública.