Negueruela ante la denuncia de una exmilitante: "No es nuevo, estoy tranquilo"

Iago Negueruela ha señalado que está "totalmente tranquilo" por una denuncia por acoso por parte de una exmilitante que está sobre la mesa del Comité de Garantías del PSOE a nivel nacional. Tal como publicó DIARIO de MALLORCA el pasado julio, la expresidenta de la Agrupación Socialista de Ponent, Isabel Miralles, denunció sentirse víctima de "una persecución y un acoso constante hacia mi persona y mi equipo por parte del secretario general de Palma [Iago Negueruela]".

Miralles ha recurrido hasta Ferraz después de que su denuncia haya sido archivada por tres instancias del partido en Balears (la Comisión de Ética, la Comisión Ejecutiva de Mallorca y la comisión ejecutiva del PSIB-PSOE).

"La noticia no la he leído hoy, la publicó DIARIO de MALLORCA el 9 de julio. No es una noticia de hoy, aunque a lo mejor hoy alguien ha decidido darle más espacio. Estoy acostumbrado, esto lo he vivido más veces. Ya respondimos en julio sobre la misma cuestión. Yo respeto la democracia externa e interna, y respeto y acto los resultados de los congresos. La única novedad desde que la noticia se publicó en julio es que la denuncia se archivó por parte de los órganos de garantías de nuestro partido en las islas", ha manifestado Negueruela este miércoles, al tiempo que ha subrayado que está "totalmente tranquilo".

"Hay que aceptar los resultados de los congresos, gusten o no gusten, y nosotros nos dedicamos a hacer oposición", ha señalado en alusión a la victoria de Ramon Perpinyà en el congreso de la agrupación de Ponent que descabalgó a Miralles de la presidencia.

"Si el PP quiere utilizar cualquier cosa, como lo que hizo ayer Prohens [la presidenta le calificó de machista] o las insinuaciones que imagino harán mañana [Jaime] Martínez o [Javier] Bonet, que es muy dado a este tipo de cosas, le hacen un flaco favor a los ciudadanos. Que se dediquen a solucionar los problemas de los palmesanos. Este fin de año miles de ciudadanos verán peligrar su acceso a la vivienda porque les vencerá su contrato de alquiler. Son 24.000 alquileres, 70.000 personas, la mayoría de Palma. Y a lo mejor pasarán las Navidades pensando que se van a quedar sin casa, mientras ni Prohens, ni el alcalde, quieren poner soluciones", ha expresado el líder de los socialistas de Palma.

Por su parte el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, ha explicado que "somos un partido muy garantista" y "la denuncia se ha resuelto por parte de tres instancias diferentes después de contar con la versión de las dos partes, con testigos".

"Y se archiva porque se llega a la conclusión de que no hay nada demostrado", ha añadido Bonet.

"Hemos sido extremadamente garantistas"

Se espera que en breve haya una resolución de la Comisión de Garantías del PSOE, "un organismo independiente que dirime conflictos entre militantes, que por desgracia para mucho después de procesos internos donde hay candidaturas diferentes", ha indicado Bonet. En este sentido, ha señalado que la denuncia de Miralles partió de una conversación "elevada de tono" con Negueruela.

"Será Ferraz quien se pronunciará. Nosotros hemos sido extremadamente garantistas y diligentes. Pero no podemos funcionar a base de denuncias y condenar públicamente, como si esto fuera un tribunal popular. No digo que fuera una denuncia falsa, pero los hechos denunciados no eran constitutivos de sanción o falta según nuestra normativa de conflictos entre militantes", ha sentenciado.

Por otro lado, el PSOE de Palma ha registrado un escrito al alcalde Jaime Martínez para que pare la declaración de Pedro Sánchez como persona 'non grata' en la ciudad, una proposición de Vox que se votará en el pleno de este jueves y que contará con el apoyo del PP. Los socialistas consideran que "cuestiona la legitimidad del presidente ganada en las urnas".