Habrá Medallas de Oro de Palma: los grupos políticos rompen el bloqueo y acuerdan las personas y entidades distinguidas

Habrá Medallas de Oro de la Ciudad. Los grupos municipales han llegado a un acuerdo para conceder estas distinciones el próximo 31 de diciembre y poner fin a un bloqueo político que este año las ha hecho peligrar. Este jueves se celebrará un pleno extraordinario en el que se comunicarán formalmente los nombres de las personas y entidades que serán reconocidas.

Del mismo modo, también se nombrarán a dos Hijas Ilustres de Palma.

El pasado jueves el PP anunció que apoyaría una proposición de Vox para dar una Medalla de Oro al Regimiento de Infantería Palma 47, lo que provocó un notable enfado en la oposición de izquierdas. PSOE, Més per Palma y Podemos acusaron a las dos derechas de "romper el consenso" que tradicionalmente preside la elección de las personas y entidades distinguidas.

Reuniones de los portavoces

Asimismo, advirtieron de que este reconocimiento no se puede aprobar vía pleno, sino por una mayoría de dos tercios de los regidores.

Sin embargo, estos últimos días los portavoces de los grupos municipales han celebrado diversas reuniones y finalmente han llegado a un acuerdo. La lista de distinguidos de este 2025 se oficializará en un pleno extraordinario que tendrá lugar quince minutos antes del pleno ordinario de diciembre.