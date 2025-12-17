Un fallo en BiciPalma deja tirados a cientos de palmesanos este miércoles

Un fallo en la aplicación del servicio municipal de alquiler de bicicletas BiciPalma dejó este miércoles por la mañana (17.12.) a sus usuarios sin posibilidad de hacerse con una bici. Aunque en las más de 100 estaciones repartidas por Palma había bicicletas disponibles, no era posible alquilarlas.

La app indicaba que cada bicicleta “estaba siendo utilizada por otra persona” y bloqueaba el acceso, pidiendo al usuario que escogiera otra, algo imposible, porque ocurría con todas.

Un empleado de la empresa gestora SMAP (Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes) explicó a MZ: “Un error aún no identificado está bloqueando la aplicación desde primera hora de la mañana. Estamos trabajando para solucionar el problema lo antes posible”.

Dado que la avería técnica se produjo en plena hora punta, a partir de las 7 de la mañana, muchos usuarios se han visto afectados, especialmente quienes utilizan las bicicletas de alquiler para ir a trabajar.

“No hemos tenido tiempo de comprobar si se trata de un fallo localizado únicamente en Palma o si también hay otras ciudades afectadas. Los teléfonos no han dejado de sonar esta mañana”.

Pese a la subida de precios, el servicio de bicicletas eléctricas continúa fallando

BiciPalma cuenta con bicicletas y software suministrados por la empresa alemana Nextbike, con sede en Leipzig. Nextbike opera en más de 28 países y en más de 300 ciudades, entre ellas Berlín, Varsovia, Budapest, Glasgow o Auckland. En Palma, la compañía ofrece desde 2023 tanto bicicletas manuales como eléctricas.

Gracias a un sistema de abonos, los residentes en Mallorca pueden alquilar en cualquier momento una de las bicicletas turquesas por una cuota anual de 30 euros y utilizarla de forma gratuita durante los primeros 30 minutos.

Para las bicicletas eléctricas de color rosa, desde la subida de precios en agosto de 2025 se aplica una tarifa de 0,35 euros por los primeros 30 minutos.

Cada vez son más las críticas de los usuarios por el mal funcionamiento de las e-bikes: el motor eléctrico se apaga con frecuencia durante el trayecto, lo que provoca que, pese al recargo, no obtengan el rendimiento prometido.