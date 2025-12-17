Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebaja fiscal alquileresBellasombra PalmaTorres del TempleSucesos en MallorcaCruceros en MallorcaLotería de Navidad
instagramlinkedin

Espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol por la rotura de una tubería

El agua anegó parte de la calle Joan Maragall y del paseo peatonal y cayó al mar formando una cascada

Espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol por la rotura de una tubería

Espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol por la rotura de una tubería

DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La rotura de una tubería provocó la noche del lunes un espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol. La fuga fue notable y el agua anegó la carretera a la altura de la calle Joan Maragall número 37 y el paseo peatonal hasta caer al mar formando una cascada.

Emaya recibió un primer aviso a las 22:00 horas y desplazó a varias brigadas. No fue necesario cortar el suministro en esta parte de Palma después de constatar que la avería afectaba a una tubería antidua de aguas residuales y no para el consumo humano.

"Las brigadas procedieron a estabilizar la situación, cortando el paso del agua por la tubería rota y desviándolo a otra tubería, además de señalizar la zona y limpiarla", informó ayer la empresa pública.

Sorpresa entre conductores y transeúntes

A primera hora de la mañana operarios de Emaya iniciaron los trabajos para reparar la red afectada, una intervención que se prolongó durante la tarde del martes. En paralelo se procedió a limpiar la zona afectada.

La gran acumulación de aguas fecales en muy pocos minutos sorprendió a los conductores que circulaban en ese momento por la calle Joan Maragall y a los transeúntes, algunos de los cuales grabaron la escena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
  2. El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
  3. Los vecinos de Palma acuden a los tribunales para tumbar la cesión a promotores de solares públicos destinados a equipamientos
  4. Jaume Llabrés y Aina Pascual, investigadores y comisarios del convento de las Caputxines: 'Con la cesión de Montesión hemos acabado de matar el centro histórico de Palma
  5. Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora
  6. Cort carga contra los vecinos de sa Calatrava por la tala de los bellasombra y critica que 'se intente obstaculizar' la eliminación de estos ejemplares
  7. El Ayuntamiento de Palma llevará a los tribunales y a Fiscalía la desaparición de las vallas que colocó en los bellasombra que talará
  8. Desmantelan el polémico tobogán del mercadillo navideño de sa Feixina

Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico

Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico

Espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol por la rotura de una tubería

Son Hugo amplía sus gimnasios: el IME invierte casi 48.000 euros en la mejora de las instalaciones deportivas

Son Hugo amplía sus gimnasios: el IME invierte casi 48.000 euros en la mejora de las instalaciones deportivas

El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil

El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil

La justicia da vía libre al ayuntamiento de Palma para que tale los dieciocho bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

La justicia da vía libre al ayuntamiento de Palma para que tale los dieciocho bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales

Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales

Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo

Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo

Vallan una parte de la piscina del polideportivo de Son Ferriol por desprendimientos en el techo

Vallan una parte de la piscina del polideportivo de Son Ferriol por desprendimientos en el techo
Tracking Pixel Contents