Espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol por la rotura de una tubería
El agua anegó parte de la calle Joan Maragall y del paseo peatonal y cayó al mar formando una cascada
La rotura de una tubería provocó la noche del lunes un espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol. La fuga fue notable y el agua anegó la carretera a la altura de la calle Joan Maragall número 37 y el paseo peatonal hasta caer al mar formando una cascada.
Emaya recibió un primer aviso a las 22:00 horas y desplazó a varias brigadas. No fue necesario cortar el suministro en esta parte de Palma después de constatar que la avería afectaba a una tubería antidua de aguas residuales y no para el consumo humano.
"Las brigadas procedieron a estabilizar la situación, cortando el paso del agua por la tubería rota y desviándolo a otra tubería, además de señalizar la zona y limpiarla", informó ayer la empresa pública.
Sorpresa entre conductores y transeúntes
A primera hora de la mañana operarios de Emaya iniciaron los trabajos para reparar la red afectada, una intervención que se prolongó durante la tarde del martes. En paralelo se procedió a limpiar la zona afectada.
La gran acumulación de aguas fecales en muy pocos minutos sorprendió a los conductores que circulaban en ese momento por la calle Joan Maragall y a los transeúntes, algunos de los cuales grabaron la escena.
