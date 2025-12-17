Espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol por la rotura de una tubería

La rotura de una tubería provocó la noche del lunes un espectacular vertido de aguas fecales en el Portitxol. La fuga fue notable y el agua anegó la carretera a la altura de la calle Joan Maragall número 37 y el paseo peatonal hasta caer al mar formando una cascada.

Emaya recibió un primer aviso a las 22:00 horas y desplazó a varias brigadas. No fue necesario cortar el suministro en esta parte de Palma después de constatar que la avería afectaba a una tubería antidua de aguas residuales y no para el consumo humano.

"Las brigadas procedieron a estabilizar la situación, cortando el paso del agua por la tubería rota y desviándolo a otra tubería, además de señalizar la zona y limpiarla", informó ayer la empresa pública.

Sorpresa entre conductores y transeúntes

A primera hora de la mañana operarios de Emaya iniciaron los trabajos para reparar la red afectada, una intervención que se prolongó durante la tarde del martes. En paralelo se procedió a limpiar la zona afectada.

La gran acumulación de aguas fecales en muy pocos minutos sorprendió a los conductores que circulaban en ese momento por la calle Joan Maragall y a los transeúntes, algunos de los cuales grabaron la escena.