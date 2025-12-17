Cort aprueba el proyecto para convertir las Cases del Retiro en un centro de interpretación del bosque de Bellver

La Junta de Govern aprueba el proyecto básico para la rehabilitación de las Cases del Retiro, que albergarán el centro de interpretación del bosque de Bellver y formarán parte del futuro Jardín Botánico. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.017.000 euros, financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

El portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, ha explicado que la actuación contará con un presupuesto de 2.017.000 euros, financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, y un plazo máximo de ejecución estimado de 13 meses.

"El proyecto permitirá recuperar un edificio histórico para uso público y reforzar la oferta cultural, patrimonial y medioambiental de la ciudad, en línea con los objetivos de la candidatura Palma 2031. El nuevo equipamiento se convertirá así en un espacio de divulgación y sensibilización sobre el patrimonio natural e histórico del entorno de Bellver", señala Cort.

Las Cases del Retiro se originaron en el siglo XVIII como residencia de ocio vinculada a la ciudad. Aunque el edificio fue objeto de una rehabilitación parcial entre 2008 y 2011, las obras quedaron interrumpidas y, desde entonces, el inmueble ha sufrido un notable deterioro que hace necesaria una intervención integral.

Una vez rehabilitado, el edificio se integrará en el conjunto territorial y cultural formado por el Bosque y el Castillo de Bellver, reforzando su papel como espacio divulgativo y su conexión con el futuro Jardín Botánico de Palma.

Detalles de la intervención

Contempla una reforma integral del inmueble en sus dos plantas, en base a criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal.

En este sentido, se adecuarán los espacios exteriores, con una zona de aparcamiento para vehículos y bicicletas y un área de recepción de visitantes, y el entorno inmediato se ordenará como espacio peatonal. En el interior se redistribuirán las salas y se renovarán completamente las instalaciones, a la vez que se instalará un ascensor y se habilitará un itinerario accesible desde el aparcamiento hasta todos los espacios del centro.

Dada la protección patrimonial del edificio, las obras respetarán estrictamente las directrices de conservación, preservando sus valores históricos y arquitectónicos.