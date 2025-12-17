Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negueruela denuncia acosoAsesinato Matilde MuñozRebaja fiscal alquileresEstafa compra fincasAtlético Baleares
instagramlinkedin

300 porciones gratis de tarta de queso de Happycheese para inaugurar su segundo local en Palma

Su primera tienda se encuentra en el carrer de Joan Alcover, 27

Imagen de archivo de una tarta de queso

Imagen de archivo de una tarta de queso / SHUTTERSTOCK

Duna Márquez

Los amantes de las tartas de queso están de celebración con la apertura de una segunda tienda de Happycheese en Palma.

Este sábado 20 de diciembre, el nuevo local ubicado en el carrer Can Brondo, 5, repartirá a partir de las 17 horas 300 porciones gratis para "celebrar como se merece" esta inauguración, según ha informado en su cuenta de Instagram.

Publicación de Instagram de Happychesse

Una publicación compartida por Happycheese (@happycheeseck)

Los sabores más destacados

En su primer local en Palma, ubicado en el carrer de Joan Alcover, 27, se pueden encontrar porciones individuales, mini tartas y opciones de encargos de tamaños de hasta 14 porciones.

Entre los sabores más destacados están los de galleta Lotus, Kinder, Oreo, Dinosaurus, Donuts glacé, pistacho ibérico, Baileys & Chips Ahoy! o Cabrales DOP.

En Palma, el 'boom' por este producto ha invitado a pastelerías más tradicionales a incorporar una receta propia de esta tarta, e incluso ha motivado la creación de locales especializados en este postre.

TEMAS

  1. Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
  2. El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
  3. Los vecinos de Palma acuden a los tribunales para tumbar la cesión a promotores de solares públicos destinados a equipamientos
  4. Jaume Llabrés y Aina Pascual, investigadores y comisarios del convento de las Caputxines: 'Con la cesión de Montesión hemos acabado de matar el centro histórico de Palma
  5. Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo
  6. Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico
  7. Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales
  8. Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora

Ferraz archiva la denuncia de una militante de Palma contra Iago Negueruela

Ferraz archiva la denuncia de una militante de Palma contra Iago Negueruela

300 porciones gratis de tarta de queso de Happycheese para inaugurar su segundo local en Palma

300 porciones gratis de tarta de queso de Happycheese para inaugurar su segundo local en Palma

Habrá Medallas de Oro de Palma: los grupos políticos rompen el bloqueo y acuerdan las personas y entidades distinguidas

Habrá Medallas de Oro de Palma: los grupos políticos rompen el bloqueo y acuerdan las personas y entidades distinguidas

Nueva concentración vecinal este jueves ante el temor de que Cort tale los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

Nueva concentración vecinal este jueves ante el temor de que Cort tale los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

Negueruela ante la denuncia de una militante: "No es nuevo, estoy tranquilo"

Negueruela ante la denuncia de una militante: "No es nuevo, estoy tranquilo"

Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales

Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales

Cort aprueba el proyecto para convertir las Cases del Retiro en un centro de interpretación del bosque de Bellver

Cort aprueba el proyecto para convertir las Cases del Retiro en un centro de interpretación del bosque de Bellver

Un fallo en BiciPalma deja tirados a cientos de palmesanos este miércoles

Un fallo en BiciPalma deja tirados a cientos de palmesanos este miércoles
Tracking Pixel Contents