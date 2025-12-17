300 porciones gratis de tarta de queso de Happycheese para inaugurar su segundo local en Palma
Su primera tienda se encuentra en el carrer de Joan Alcover, 27
Los amantes de las tartas de queso están de celebración con la apertura de una segunda tienda de Happycheese en Palma.
Este sábado 20 de diciembre, el nuevo local ubicado en el carrer Can Brondo, 5, repartirá a partir de las 17 horas 300 porciones gratis para "celebrar como se merece" esta inauguración, según ha informado en su cuenta de Instagram.
Los sabores más destacados
En su primer local en Palma, ubicado en el carrer de Joan Alcover, 27, se pueden encontrar porciones individuales, mini tartas y opciones de encargos de tamaños de hasta 14 porciones.
Entre los sabores más destacados están los de galleta Lotus, Kinder, Oreo, Dinosaurus, Donuts glacé, pistacho ibérico, Baileys & Chips Ahoy! o Cabrales DOP.
En Palma, el 'boom' por este producto ha invitado a pastelerías más tradicionales a incorporar una receta propia de esta tarta, e incluso ha motivado la creación de locales especializados en este postre.
