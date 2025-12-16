Vallan una parte de la piscina del polideportivo de Son Ferriol por desprendimientos en el techo

Una parte de las piscinas del polideportivo Marga Crespí de Son Ferriol está vallada desde hace unas tres semanas como consecuencia del desprendimiento de una parte del techo. El Institut Municipal d'Esports (IME) señala que ha acotado la zona con vallas y cinta de obra por seguridad y que ya está trabajando en su reparación.

"En los próximos días se instalará una plataforma específica que permitirá intervenir en esta área, especialmente complicada por su altura y estrechez, y se colocarán placas de aluminio. Además, se procederá a retirar las partes más dañadas del techo para prevenir cualquier riesgo adicional", subrayan desde el IME.

"Como medida complementaria, se aplicará un material de impermeabilización en la parte superior del techo, con el objetivo de protegerlo y evitar filtraciones", añaden.

En la parte cerrada al paso de usuarios existe una salida de emergencia, pero el IME precisa que "en caso de evacuación, la cinta se rompe fácilmente, lo que garantiza su funcionamiento adecuado".

Reformas en la piscina

Cort señala que esta legislatura se han hecho varias mejoras en esta instalación deportiva. "En septiembre de 2024, se realizaron trabajos de reparación y reforma de la canalización de la piscina, incorporando un sistema con cuatro colectores para mejorar el caudal y aumentar las pendientes, junto con la sustitución de una puerta metálica del vestuario y la reparación de tuberías con un coste de 32.080 euros", explica.

Asimismo, a finales de 2023, "se invirtieron 15.322 euros en la mejora de la climatización de los vestuarios de la piscina y en la reparación de la gradería del campo de fútbol de Son Ferriol, anexa al complejo".