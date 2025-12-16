Las sorpresas de la reforma de las Torres del Temple de Palma: pinturas del siglo XII, arcos y almenas medievales

La reforma integral de las Torres del Temple, que culminará en las próximas semanas, ha arrojado varias sorpresas. Este histórico inmueble originario del siglo XII ha revelado joyas ocultas como unas pinturas de época islámica y las almenas originales de la Edad Media que coronaban la fachada. Los trabajos también han permitido recuperar arcos, dinteles, sillería y parte de unas escaleras.

Fernando Illera, el arquitecto que ha ejecutado el proyecto diseñado por Elías Torres, ha ofrecido este lunes una visita a representantes del Ayuntamiento de Palma encabezados por el alcalde Jaime Martínez para explicar los hitos más relevantes de esta reforma y los desafíos que han surgido para recuperar el máximo número posible de elementos de época islámica y medieval.

Las Torres del Temple acogerán un museo que explicará la historia de la ciudad, desde la prehistoria hasta la Edad Media, y formarán parte de la red de museos que incluirá el futuro Centro de Interpretación de la Ciudad de la plaza Major, el Castell de Bellver y Can Serra. También han asistido a la visita los regidores de Cultura y Urbanismo, Javier Bonet y Óscar Fidalgo respectivamente.

Detalle de los restos de pintura islámica hallados durante la reforma. / Cort

Illera ha destacado el descubrimiento de pintura de época islámica en una de las salas. "Encontramos restos de policromía en las paredes cuando eliminamos unos forjados. Son originales del siglo XII o XIII. Con esa antigüedad es muy poco probable que haya muchas más en la ciudad", ha manifestado.

El inmueble llevaba más de dos décadas "apuntalado de arriba a abajo", ha señalado el arquitecto para ilustrar la complejidad de la reforma. "Nos encontramos un edificio dañado durante mucho tiempo. Nuestro objetivo fue recuperar el diseño original en la medida de lo posible porque es un edificio muy transformado. Se construyó originalmente como una torre defensiva, pero en los últimos 300 o 400 años han sido viviendas", ha indicado.

Los elementos originales están de puertas hacia dentro. Por ejemplo las almenas de época medieval que remataron la fachada durante siglos, recuperadas e integradas en la fachada. Son visibles en el interior del edificio, pero desde la calle solo puede apreciarse su relieve. Los responsables de esta intervención han considerado que así se conservarán mejor.

La fachada ha sido restaurada, aunque los elementos originales se aprecian en el interior. / B. Ramon

Las pequeñas almenas que existían antes de la reforma y que sí eran visibles desde el exterior han sido eliminadas porque fueron un añadido del siglo XIX sin valor patrimonial y se ha priorizado recuperar las originales.

"Es más reconocible el interior que el exterior, que podría confundirse con un edificio de viviendas del siglo XVIII o XIX", ha subrayado Illera. También se han conservado sillería y elementos singulares como arcos, pasos de ronda y dinteles que formaban parte de la estructura original.

"Es un edificio del siglo XII que ha sufrido muchas transformaciones. Una de las torres conserva más elementos islámicos y la otra es más medieval. Ha evolucionado con los siglos", ha añadido.

Martínez: "Los palmesanos han recuperado una joya de la ciudad"

Martínez ha celebrado que "los palmesanos hayan recuperado una joya de la ciudad que estaba oculta y que necesitaba mucha restauración". El alcalde ha felicitado al equipo de Urbanismo y de Cultura, a la empresa constructora y a los técnicos municipales que han llevado a cabo la restauración.

"Todavía no está museizado, pero el edificio por sí mismo ya explica muchas cosas. Ponemos en valor el patrimonio y la esencia de la ciudad, además en el marco de la candidatura de Palma como capital de la Cultura Europea en 2031", ha señalado Martínez.

Las obras se han prolongado durante dos años y han tenido un coste de 2,4 millones de euros.