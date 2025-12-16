La justicia da vía libre al ayuntamiento de Palma para que tale los dieciocho bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

La justicia da luz verde al Ayuntamiento de Palma para talar los dieciocho árboles bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga "por el riesgo de caída que representan". El juzgado Contencioso Administrativo número 4 ha retirado la medida cautelar adoptada el pasado 11 de diciembre a petición de Amics de la Terra y avala los argumentos del Consistorio para llevar a cabo esta intervención que se justifica "para garantizar la seguridad de la ciudadanía".

La justicia ha tenido en cuenta los informes técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines, "en los que se concluye que todos los ejemplares afectados se encuentran en mal estado, sin perspectivas de futuro y con diversas patologías que comportan un riesgo elevado de fractura o caída, especialmente en situaciones de viento fuerte o lluvias intensas".

A la vista del contenido de estos informes, el juzgado estima que prevalece la "necesidad de preservar la seguridad de las personas por el riesgo que presentan estos árboles".

Protesta vecinal el pasado 11 de diciembre contra la tala de los Bellasombra de Llorenç Villalonga. / Guillem Bosch

En relación con las alternativas propuestas por la parte recurrente para evitar riesgos —como la delimitación de áreas mediante barreras físicas—, el juzgado reconoce que "se ha puesto de manifiesto la ineficacia de las mismas en la medida en que, adoptadas dichas medidas, al día siguiente las vallas aparecieron fuera de su sitio".

A ello se añade que, según el informe del servicio municipal, los árboles se encuentran en una zona que no puede ser anulada ni cerrada, ya que impediría el acceso de bomberos, ambulancias o fuerzas policiales en caso de urgencia o accidente, "suponiendo esto último otra situación de riesgo para la seguridad de las personas".

Se plantarán otros veinte árboles

Por todos estos motivos, el juzgado considera que "debe prevalecer el interés de garantizar la seguridad ciudadana por el riesgo que estos árboles comportan" y, en consecuencia, procede a alzar la medida cautelar adoptada y denegar la suspensión de la ejecución solicitada por la entidad recurrente.

Cabe recordar que en 2024 el Consistorio ya procedió a la restitución de varios ejemplares de bellasombra en la plaza. En aquel proceso, un juzgado avaló también la decisión municipal, reconociendo la responsabilidad de actuar para garantizar la seguridad pública.

El Consistorio recuerda asimismo que, ante la retirada de los dieciocho ejemplares de bellasombra, serán repuestos otros 20 nuevos árboles en la plaza, aumentado así el arbolado del espacio.