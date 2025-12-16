Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo

Mallorca ha sido durante décadas uno de los grandes reclamos turísticos del Mediterráneo. Su popularidad, especialmente entre los visitantes procedentes de países anglosajones y, en particular, del mercado alemán, ha convertido a la isla en el principal foco de llegadas dentro del archipiélago balear.

Con el paso del tiempo, el modelo turístico mallorquín ha ido evolucionando. Aunque la afluencia de visitantes sigue siendo muy alta, el sector se enfrenta ahora a nuevos retos marcados por el cambio en los hábitos de viaje y por una demanda cada vez más exigente.

El origen del turismo en Baleares

Para entender el origen de este fenómeno hay que remontarse a la década de 1960, cuando Baleares vivió la gran expansión del turismo de masas. Durante esos años se registró un aumento de más de 1,5 millones de llegadas, con un crecimiento cercano al 20%. Este auge fue impulsado por políticas públicas orientadas a fomentar el turismo y por la mejora de las conexiones, especialmente del aeropuerto de Palma y de las líneas marítimas con la península.

En ese contexto, algunas zonas de la capital mallorquina fueron pioneras en el proceso de modernización. Una cuenta de Instagram ha recuperado recientemente imágenes de Can Pastilla, uno de los primeros enclaves donde el turismo tuvo un papel decisivo en su desarrollo urbano.

Según explica la propia página, lo que en sus inicios era una franja costera prácticamente virgen, con dunas y vegetación, dio paso en pocos años a hoteles, bares y grandes avenidas orientadas al visitante: "Si lo comparamos con ahora la playa es actualmente más ancha y llega hasta casi el espigón. Al fondo se aprecian las pistas del aeropuerto". Fue el inicio de la llamada “balearización”, un proceso que transformó de forma permanente el paisaje y marcó el rumbo turístico de la isla.