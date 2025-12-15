Las vallas que instaló Cort alrededor de los Bellasombra fueron lanzadas al Parc de la Mar por la muralla

En el Ayuntamiento de Palma hay mucho enfado por la retirada de las vallas metálicas que instaló en la plaza Llorenç Villalonga "por seguridad" y como paso previo a la tala de diecisiete árboles Bellasombras. Y este disgusto ha aumentado estas últimas horas al comprobar que las barreras fueron lanzadas por la muralla y cayeron en una zona ajardinada del Parc de la Mar.

Técnicos del área de Infraestructuras descubrieron este fin de semana las vallas tiradas en una parcela de césped. Los autores de este acto vandálico, que permanecen en el anonimato, las lanzaron desde lo alto de la muralla que discurre por la plaza Llorenç Villalonga.

Las imágenes de las barreras tiradas en el Parc de la Mar se incorporarán a la denuncia que el Ayuntamiento interpondrá en los juzgados y en la Fiscalía. La retirada de estos elementos horas después de que se instalaran han dejado al descubierto un espacio que debía permanecer cerrado "por motivos estrictamente de seguridad", permitiendo el paso de personas bajo un arbolado que, sostiene Cort, presenta "un claro riesgo de caída".

Los vecinos niegan cualquier relación

La tala anunciada por el Ayuntamiento ha provocado la indignación de los vecinos, que niegan cualquier relación con este acto vandálico. La plataforma vecinal en defensa de los bellasombra asegura que no tiene "ninguna responsabilidad" en la retirada de las barreras y subraya que, lejos de oponerse al vallado, consideran que su instalación era positiva. A su juicio, las vallas eliminaban cualquier riesgo inmediato para las personas y, por tanto, dejaban sin justificación la urgencia de la tala de los árboles.

El pasado jueves a primera hora de la mañana casi un centenar de vecinos se concentraron en la plaza para impedir la tala al tener noticias de que el Ayuntamiento iba a iniciar su intervención ese día. Finalmente no fue así, aunque el Consistorio descarta dar marcha atrás.