El PSOE de Palma exige que se anule la compra de Gesa y se destinen los 120 millones a atender las necesidades de la ciudadanía

El PSOE de Palma ha pedido este lunes que el Ayuntamiento dé marcha atrás en la compra del edificio de Gesa y destine los 120 millones de euros previstos a resolver los problemas reales de la ciudad. La formación socialista considera que esa cantidad debería invertirse, en primer lugar, en políticas efectivas de vivienda para paliar la crisis habitacional que sufre Palma, además de destinarse a equipamientos públicos, movilidad sostenible, seguridad ciudadana, limpieza, educación y adaptación al cambio climático.

El portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha calificado la operación como una nueva ocurrencia del alcalde, “más preocupado por macroproyectos que nadie pide que por afrontar los problemas de la ciudadanía”. Según Ducrós, el PP vuelve a demostrar que prioriza los grandes titulares frente a las necesidades cotidianas de los vecinos y vecinas de Palma.

El grupo socialista ha elaborado un cálculo de las actuaciones que podrían financiarse con el coste de adquisición del edificio de Gesa. Con 120 millones, explican, se podrían construir 780 viviendas públicas o comprar 630 para destinarlas a la mayoría social y no a unos pocos, como hace el PP. Además, Palma ganaría equipamientos esenciales como 28 escuelas infantiles, 26 centros de día para personas mayores, 60 casales de barrio y una biblioteca en cada barrio.

La inversión también permitiría mejorar la movilidad pública con la incorporación de 170 autobuses nuevos, el refuerzo de diez líneas de la EMT, la ampliación del servicio de Bicipalma para llegar a todos los barrios y la creación de más de cien kilómetros de carriles bici. En materia de seguridad ciudadana, los socialistas calculan que se podrían contratar más de mil agentes de Policía Local y cien bomberos, además de abrir una comisaría en cada barrio.

Climatizar todos los colegios

Otra de las prioridades sería reforzar el servicio de limpieza con la contratación de 500 trabajadores adicionales y maquinaria moderna para garantizar un mantenimiento diario en todos los barrios de la ciudad. En el ámbito educativo, el PSOE propone climatizar todos los colegios, transformar los patios escolares y garantizar rutas seguras para los alumnos.

La propuesta también contempla actuaciones medioambientales para hacer frente al cambio climático, como la plantación de más de 200.000 árboles, la mejora de todos los parques y la instalación de pérgolas en las zonas infantiles.

“Pero no, el Partido Popular prefiere gastar 120 millones en un solo edificio y no destinarlos a construir vivienda pública. Menos ocurrencias y más trabajo para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía”, ha concluido Ducrós.