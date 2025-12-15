Palma lanza una campaña para incentivar la adopción de perros y gatos acogidos en Son Reus
En lo que va de año un total de 560 gatos y 280 perros que estaban en el centro animal han encontrado un hogar
EUROPA PRESS
El Ayuntamiento de Palma ha lanzado este lunes una campaña para incentivar la adopción de los animales, especialmente los perros y los gatos, que están acogidos en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus. La iniciativa, que se desarrollará bajo el lema 'Adóptalos. Ellos también desean una feliz Navidad', es fruto de la colaboración del departamento de Bienestar Animal y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que dará visibilidad a los carteles.
A la presentación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, han asistido el regidor de Medio Natural, Espacios Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá, y el regidor de Movilidad, Toni Deudero, junto con personal del centro de Son Reus.
Las mascotas, ha subrayado Bauzá, "no son ningún juguete ni ningún capricho, ni ahora en Navidad ni en ningún otro momento del año". "Muy al contrario, hacerles un sitio en nuestra casa constituye una gran responsabilidad que debemos estar seguros de que queremos cumplir", ha incidido.
Bauzá: "Siempre se sentirán mejor en una casa"
Sobre la campaña, el regidor ha indicado que durante estas fechas festivas "el mensaje apela a la necesidad de brindar a los perros y gatos un hogar estable, ya que, a pesar del esfuerzo de los profesionales y trabajadores de Son Reus, es evidente que siempre se sentirán mejor en una casa y con una familia".
En lo que va de año se han formalizado la adopción de 560 gatos y 280 perros que se encontraban en Son Reus, donde en la actualidad hay unos 90 felinos y otros 80 canes.
