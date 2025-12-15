La Conselleria de Salud de Baleares prevé que las obras del nuevo centro de salud de Son Ferriol finalicen a finales de este año o a principios de 2026, ya que se encuentran en una fase muy avanzada.

Así lo ha destacado la consellera de Salud, Manuela García, en una visita al centro de salud, en el que el Govern invierte 6,8 millones de euros del Minap (fondos para la mejora de las infraestructuras en atención primaria).

Las obras del centro de salud de Son Ferriol finalizarán a principios de 2026 / CAIB

Según ha resaltado, el nuevo edificio mejora notablemente las instalaciones anteriores, que habían quedado pequeñas y obsoletas. Las obras comenzaron en septiembre de 2024 y, actualmente, están en una fase muy avanzada de ejecución.

En concreto, Salud ha indicado que quedan pendientes algunos trabajos de acabados interiores, así como la urbanización de las aceras de la parcela exterior.

El nuevo equipamiento sanitario, que se ubica en el mismo solar del antiguo centro que fue demolido, duplica la superficie del anterior (con 2.303 metros cuadrados) y tiene una zona para consultas de 900 m2.

El edificio gana una planta más y los espacios son más anchos y confortables, tanto para los usuarios como para los profesionales, ha resaltado la consellera de Salud.

Así, el nuevo centro tiene 12 consultas de medicina de familia, 12 de enfermería, tres de pediatría, dos de enfermería pediátrica y una consulta polivalente. También hay una unidad de obstetricia, un servicio de rehabilitación con fisioterapeuta, una sala de curas y otra de cirugía menor. El edificio está adaptado para personas con movilidad reducida.

Mientras se ejecutan las obras del nuevo centro, la actividad asistencial se ha trasladado a unas instalaciones provisionales, en el recinto hospitalario de Son Llàtzer. En este sentido, García ha agradecido a los pacientes y profesionales la espera durante un año y medio de obras.

Actualmente, la Zona Básica de Salud de Son Ferriol atiende a una población de 16.100 usuarios (13.873 adultos y 2.227 de población pediátrica) distribuidos entre el Centro de Salud y la UBS Sant Jordi.

El aumento demográfico de la zona y el envejecimiento del centro anterior --construido en 1986-- se había traducido en unas instalaciones viejas, pequeñas y obsoletas, ha señalado la Conselleria.

El proyecto forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias en los próximos cuatro años.

A la visita han asistido también el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora de Coordinación Administrativa, Cata Reynés; el subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales del Servicio de Salud, Xisco Bosch, y el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán.

También han asistido miembros del equipo directivo de la Gerencia de Atención Primaria y miembros de la empresa constructora.