Més acusa a PP y Vox de entregar los barrios a los especuladores: "Están vendiendo Palma trozo a trozo"

Més per Palma ha denunciado este lunes que la gentrificación y la turistificación de la ciudad se han acelerado "de forma dramática" por la "inacción del gobierno de PP y Vox". La portavoz de la formación, Neus Truyol, asegura que "lo que ocurre en barrios como Canamunt no es un accidente, sino el resultado directo de las políticas permisivas de PP y Vox, que están traicionando a los vecinos de Palma para satisfacer los intereses de los especuladores".

La formación ecosoberanista reclama la puesta en marcha de un plan de choque con medidas urgentes para frenar la pérdida de vivienda asequible. Entre las propuestas, figuran programas de mediación con propietarios, incentivos al alquiler a precios moderados, construcción de más vivienda pública, declaración de Palma como zona tensionada, persecución del alquiler turístico ilegal y prohibición total del alquiler vacacional. "Cada vez que proponemos soluciones, PP y Vox votan en contra. Nosotros defendemos a las familias; ellos defienden los negocios inmobiliarios. Así de claro", ha afirmado Truyol.

Canamunt, el ejemplo de la presión inmobiliaria

Según los datos aportados por Més per Palma, en el barrio de Canamunt los precios de alquiler han pasado de 8,9 euros por metro cuadrado en 2015 a 18,8 euros en la actualidad. Esto significa que un piso de 70 metros cuadrados cuesta hoy más de 1.300 euros al mes. Paralelamente, fondos de inversión adquieren edificios enteros para transformarlos en viviendas de lujo, hoteles boutique o alojamientos para turistas y residentes de alto poder adquisitivo. “No es una dinámica aislada de este barrio del centro, se está extendiendo por toda Palma”, advierte Truyol.

La portavoz denuncia que “cuando los alquileres se multiplican y los ricos acaparan los edificios, los vecinos son expulsados”. Y añade: "PP y Vox lo saben perfectamente y han decidido permitirlo. De hecho, lo fomentan".

"El PP y Vox gobiernan como si Palma fuera un producto de lujo"

Més per Palma acusa al equipo del alcalde Jaime Martínez de haber abandonado las políticas públicas de vivienda y de incumplir su obligación constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna y de frenar la especulación. "El PP y Vox gobiernan como si Palma fuera un producto de lujo. Han renunciado a defender a la gente y se han aliado con los sectores que expulsan a los vecinos. Es una irresponsabilidad histórica", ha criticado Truyol.

Según la portavoz, "Palma vive la mayor crisis de vivienda de su historia y el gobierno no solo no actúa, sino que la agrava". En este sentido, ha acusado al ejecutivo municipal de promover la masificación turística, no construir vivienda pública, subir el precio de la vivienda protegida y regalar solares municipales a promotores privados. "Las personas que viven en Palma merecen un gobierno que plante cara a la especulación y ayude a las familias a acceder a una vivienda asequible. Jaime Martínez no debería comportarse como un promotor inmobiliario, pero eso es exactamente lo que está haciendo", ha añadido.

Finalmente, la formación ha hecho un llamamiento a la movilización social para evitar que la ciudad pierda su identidad. "Si no detenemos al PP y Vox, Canamunt y otros barrios se convertirán en un desierto social sin residentes. Palma aún es recuperable, pero para lograrlo necesitamos un gobierno valiente y una ciudadanía que diga basta", ha concluido Truyol.