El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión

El popular Bar Marítimo (Nou Marítim en su última etapa) saldrá a concurso con vistas a una próxima reapertura. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) buscará una nueva gestión para este emblemático establecimiento una vez ha concluido la reforma del Passeig Marítim y las obras han dado paso a un entorno peatonal y ajardinado completamente remodelado.

La APB no informa de una fecha aproximada para la convocatoria del concurso público, pero ya piensa en la reapertura de un negocio que en su día disfrutó de una mejores terrazas de Palma. Y así seguirá siendo porque el espacio que ocupa el bar, junto a la plaza de Santo Domingo de la Calzada, ha sido reformado en profundidad. Tres nuevos accesos lo conectan con es Jonquet y se ha eliminado la antigua calle interior por la que circulaban y aparcaban vehículos a cambio de sumar más metros de zona verde y peatonal.

Las obras han transformado este espacio, pero también hirieron de muerte a un negocio que ya estaba en declive como consecuencia de la pandemia. Su anterior propietario, Jaume Cunill, cerró en 2022. La terraza, el principal atractivo del Nou Marítim, acabó sitiada por barreras, camiones y operarios, lo que hizo inviable continuar. "Esto ya no es un sitio de paso. La gente tiene que venir aposta, y nadie se va a sentar aquí porque no es agradable", lamentaba el empresario en enero de 2023 en conversación con este diario.

Jaume Cunill, cuando cerró el establecimiento por las obras. / IRENE R. AGUADO

"La reforma era muy necesaria, en eso estamos todos de acuerdo. Pero ha habido un grave problema de falta de comunicación y diálogo", manifestó en alusión a la APB, responsable de las obras.

Cunill había iniciado una nueva etapa en el Bar Marítimo, que renombró como Nou Marítim. En suma, el negocio y su icónica terraza habían permanecido abiertos durante más de setenta años.

Lavado de cara

En la fachada del inmueble, cerrado a cal y canto, no se ve ningún rótulo que lo identifique. Durante la reforma del Passeig Marítim se llevó a cabo un lavado de cara para eliminar los grafitis y la suciedad que afloraron en la superficie después de años de inactividad y obras.

Ahora espera una nueva vida. Abrió en 1951 y desde entonces su privilegiada terraza, frente a los muelles del Club Náutico de Palma y junto a los jardines de Santo Domingo, recibió a miles de residentes para tomarse un café en un ambiente tranquilo, o para comer o cenar.

El antiguo bar-cafetería ofrecía menús diarios a precios muy asequibles, lo que convertía al establecimiento en una ‘rara avis’ en una parte de la ciudad dominada por una oferta gastronómica cara y enfocada al turismo y a los residentes extranjeros.

El futuro propietario del establecimiento marcará las pautas y decidirá si continuará con la tradición del popular y emblemático Bar Marítimo o apostará por algo diferente.