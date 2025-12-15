El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
La Autoridad Portuaria ya piensa en la reapertura de un establecimiento que en su día disfrutó de una de las mejores terrazas de Palma
El espacio, junto a los jardines de Santo Domingo, se ha remodelado
El popular Bar Marítimo (Nou Marítim en su última etapa) saldrá a concurso con vistas a una próxima reapertura. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) buscará una nueva gestión para este emblemático establecimiento una vez ha concluido la reforma del Passeig Marítim y las obras han dado paso a un entorno peatonal y ajardinado completamente remodelado.
La APB no informa de una fecha aproximada para la convocatoria del concurso público, pero ya piensa en la reapertura de un negocio que en su día disfrutó de una mejores terrazas de Palma. Y así seguirá siendo porque el espacio que ocupa el bar, junto a la plaza de Santo Domingo de la Calzada, ha sido reformado en profundidad. Tres nuevos accesos lo conectan con es Jonquet y se ha eliminado la antigua calle interior por la que circulaban y aparcaban vehículos a cambio de sumar más metros de zona verde y peatonal.
Las obras han transformado este espacio, pero también hirieron de muerte a un negocio que ya estaba en declive como consecuencia de la pandemia. Su anterior propietario, Jaume Cunill, cerró en 2022. La terraza, el principal atractivo del Nou Marítim, acabó sitiada por barreras, camiones y operarios, lo que hizo inviable continuar. "Esto ya no es un sitio de paso. La gente tiene que venir aposta, y nadie se va a sentar aquí porque no es agradable", lamentaba el empresario en enero de 2023 en conversación con este diario.
"La reforma era muy necesaria, en eso estamos todos de acuerdo. Pero ha habido un grave problema de falta de comunicación y diálogo", manifestó en alusión a la APB, responsable de las obras.
Cunill había iniciado una nueva etapa en el Bar Marítimo, que renombró como Nou Marítim. En suma, el negocio y su icónica terraza habían permanecido abiertos durante más de setenta años.
Lavado de cara
En la fachada del inmueble, cerrado a cal y canto, no se ve ningún rótulo que lo identifique. Durante la reforma del Passeig Marítim se llevó a cabo un lavado de cara para eliminar los grafitis y la suciedad que afloraron en la superficie después de años de inactividad y obras.
Ahora espera una nueva vida. Abrió en 1951 y desde entonces su privilegiada terraza, frente a los muelles del Club Náutico de Palma y junto a los jardines de Santo Domingo, recibió a miles de residentes para tomarse un café en un ambiente tranquilo, o para comer o cenar.
El antiguo bar-cafetería ofrecía menús diarios a precios muy asequibles, lo que convertía al establecimiento en una ‘rara avis’ en una parte de la ciudad dominada por una oferta gastronómica cara y enfocada al turismo y a los residentes extranjeros.
El futuro propietario del establecimiento marcará las pautas y decidirá si continuará con la tradición del popular y emblemático Bar Marítimo o apostará por algo diferente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Los vecinos de Palma acuden a los tribunales para tumbar la cesión a promotores de solares públicos destinados a equipamientos
- Amenazado el edificio del horno más antiguo conservado en el Coll d’en Rabassa
- Jaume Llabrés y Aina Pascual, investigadores y comisarios del convento de las Caputxines: 'Con la cesión de Montesión hemos acabado de matar el centro histórico de Palma
- Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora
- El Ayuntamiento de Palma llevará a los tribunales y a Fiscalía la desaparición de las vallas que colocó en los bellasombra que talará
- Desmantelan el polémico tobogán del mercadillo navideño de sa Feixina
- El pleno de Palma declarará a Pedro Sánchez persona 'non grata' en la ciudad y pedirá su dimisión