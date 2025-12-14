Los vecinos niegan haber retirado las vallas de los bellasombra y piden diálogo al Ayuntamiento de Palma

La plataforma vecinal en defensa de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga ha negado de forma tajante haber retirado las vallas de seguridad que el Ayuntamiento de Palma instaló el pasado viernes y cuya desaparición ha llevado a Cort a anunciar acciones judiciales. En un comunicado remitido a este diario, el colectivo asegura que no tiene "ninguna responsabilidad" en la retirada del vallado y muestra su "estupor e indignación" por las informaciones que apuntan en esa dirección.

Los vecinos subrayan que, lejos de oponerse al vallado, consideran que su instalación era positiva. A su juicio, las vallas eliminaban cualquier riesgo inmediato para las personas y, por tanto, dejaban sin justificación la urgencia de la tala de los árboles mientras no se aclaren los informes técnicos que avalan su eliminación. "Nadie más que nosotros está interesado en la instalación de este elemento", señalan en el escrito.

Las vallas han desaparecido esta mañana, apenas dos días después de su colocación, en plena polémica por la prevista tala de los bellasombra, una decisión del Ayuntamiento que ha generado una intensa movilización vecinal en el barrio de Calatrava. El Ayuntamiento ha anunciado que pondrá los hechos en conocimiento de los tribunales y de la Fiscalía al considerar que se había puesto en riesgo la seguridad de las personas.

Después de trascender estas informaciones, la plataforma vecinal ha rechazado cualquier vinculación con un acto que el Consistorio ha calificado de "incívico" y ha reclamado que no se criminalice la protesta vecinal. En su comunicado, el colectivo insiste en que su postura ha sido siempre pacífica, e instan al Ayuntamiento a abrir un proceso de diálogo "sin condicionantes previos" para analizar de manera "objetiva y desapasionada" las alternativas existentes a la tala. Consideran que la eliminación de los árboles es una medida "drástica, poco imaginativa, enormemente perjudicial e irremediable" y defienden que existen otras opciones para garantizar la seguridad sin perder un arbolado que consideran emblemático del barrio.