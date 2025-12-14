Palma pierde 4.000 vecinos españoles y gana casi 20.000 de Latinoamérica en los últimos 3 años

Los deseos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de favorecer la llegada de una inmigración culturalmente próxima (refiriéndose exclusivamente a la cultura española) se cumplen desde hace años en Palma. Cada vecino español que abandona la capital mallorquina es sustituido aproximadamente por cinco personas de nacionalidad sudamericana. En los últimos tres años, la ciudad ha perdido más de 4.000 residentes nacidos en España, mientras que ha ganado casi 20.000 sudamericanos, según el 'Censo anual de población' publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no distingue entre habitantes nacidos en la península o en Baleares.

Palma alcanzó en 2025 los 443.196 habitantes, un 5.04% más que en el 2022, de los que 226.258 son mujeres y 216.938 hombres. Sin embargo, el crecimiento del censo es solo gracias a los extranjeros, pues estos pasaron de ser 109.211 en 2022 a 134.475 en 2025.

Sin embargo, la población nacida en España no ha tenido la misma suerte, y de los 312.722 que había en 2022 se ha pasado a 308.721. Si Palma sigue por el mismo camino, en menos de 20 años la población extranjera superará a la española en la capital de la isla.

Migración latina

El aumento de la migración latina ha sido uno de los principales motivos del crecimiento de la población extranjera durante este período. En total, esta población ha pasado de 49.795 en 2022 a 67.459 en 2025, lo que supone un incremento del 35,45 %.

La mayor explosión migratoria corresponde a Colombia, que ha pasado de 11.870 a 19.821 personas, un 67 % más, consolidándose como la comunidad extranjera más numerosa en la capital. La medalla de plata se la lleva Argentina, que creció de 11.675 a 15.998 personas. La tercera comunidad más numerosa también es latinoamericana: los ecuatorianos aumentaron de 7.423 a 7.991 residentes.

Hasta la cuarta posición no encontramos una población de otro continente; se trata de otra comunidad igualmente arraigada: la marroquí, que ha pasado de 5.284 a 7.122 personas.

Las otras personas nacidas fuera de España con mayor presencia en la capital mallorquina provienen de distintas comunidades latinoamericanas y europeas. Por orden, se encuentran: la boliviana, con 5.437 personas; la inmigración alemana, que ha pasado de 4.193 en 2022 a 4.679 en 2025; y, en séptima posición, la venezolana, con 4.509 residentes.

Datos del último año en Palma, baja migración africana

Solo en el último año han llegado casi 4.500 sudamericanos a Palma, mientras que la migración africana —el gran caballo de batalla de la extrema derecha— ha aumentado en algo más de 500 personas, llegando a un total de 15.486 y situándose únicamente como el cuarto continente que más ha crecido. La comunidad marroquí es la que más ha crecido, con 222 personas más.

La población asiática es la segunda que más ha aumentado, pasando de 9.617 a 10.173 personas. India lidera este crecimiento con 216 nuevos residentes, mientras que China sigue siendo la comunidad más numerosa con 3.269 personas, aunque su aumento se ha ralentizado en los últimos años.

La población centroamericana también ha subido, destacando Cuba y Estados Unidos con 244 y 68 personas respectivamente, sumando un incremento total de 537. Esto convierte a Centroamérica en el tercer continente que más ha crecido en el último año.

Palma pierde europeos y oceánicos, pero gana residentes de todos los demás continentes

Por el contrario, Palma pierde población europea y oceánica. Los españoles se han reducido en algo más de 1.500 personas desde 2024. Europa (sin contar España) también desciende, pasando de 30.876 a 30.650 residentes. Los mayores aumentos europeos provienen de Alemania y Suecia (136 y 98 personas, respectivamente), mientras que los países del este, como Ucrania y Bulgaria, pierden población. Francia y Reino Unido muestran descensos mínimos, pero confirman la tendencia a la baja de ambos países en los últimos tres años.

Oceanía apenas tiene presencia y también registra una ligera caída, pasando de 224 a 220 personas