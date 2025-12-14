Una invasión de Papás Noel bailarines toma el paseo del Born en Palma

Más de 1.500 Papás Noel han abarrotado este domingo el paseo del Born en Palma para celebrar el BIM de Navidad, la fiesta de baile en línea que se multiplica estos días prefestivos tanto en Pama como en distintos pueblos de Mallorca.

Más de un millar de bailarines y aficionados al baile lo han jugado todo al rojo vistiéndose de Santa Claus con el fin de seguir las distintas coreografías de baile en línea que han sido cuidadosamente seleccionadas para esta cita que ya se ha convertido en una tradición más en estas fechas y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma.

No es necesario ser un bailarín avezado para participar. Muchos curiosos arropan a los participantes ya sea grabando, aplaudiendo o incluso animándose a mover también el esqueleto.

La actividad está organizada por Joan y Pep Morro, de Linedance Balear, y tiene un fin solidario. Monitores especializados han animado la fiesta durante dos horas en es Born bajo la iluminación navideña.

Joan y Pep comparten la pasión por el line dance, cada uno con su propio estilo. Al frente de la asociación Line Dance Balear, ya cuentan con aproximadamente 80 profesores y profesoras de baile. De junio a septiembre, los dos hermanos junto con el Ayuntamiento de Inca transforman la plaza Santa Maria la Major en una pista de baile al aire libre, una actividad que ya es una tradición del verano. Los domingos en invierno bailan e Palma, en Palma Ball, en el polígono de Son Castelló, donde Joan y Pep organizan con regularidad veladas de baile.