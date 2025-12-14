Desaparecen las vallas que instaló el Ayuntamiento de Palma en la plaza Llorenç Villalonga en plena polémica por la tala de los bellasombra

Las vallas que el Ayuntamiento de Palma instaló el pasado viernes en la plaza Llorenç Villalonga, en el barrio de Calatrava, han desaparecido esta mañana en plena polémica por la tala de los bellasombra. El Consistorio ha confirmado a este diario que no las ha retirado ni Cort ni la empresa externa contratada para el vallado, y aseguran que desconocen quién las ha quitado.

El vallado se colocó hace apenas dos días como paso previo a la tala de los 17 ejemplares de bellasombra que el Ayuntamiento prevé eliminar alegando riesgos de caída, una decisión que ha generado una fuerte oposición vecinal. Este domingo, sin embargo, la plaza ha amanecido sin rastro de las vallas.

Sí permanecen, en cambio, las pancartas que aparecieron ayer colgadas de los propios árboles, con mensajes a favor de su conservación y contra la tala. Entre las frases se pueden leer lemas como 'Las bellasombras quieren vivir aquí', 'Stop killing trees' ('Parad de matar árboles') o 'These 17 trees want to stay alive' ('Estos 17 árboles quieren seguir vivos`), reflejo del rechazo de los vecinos a la decisión del Ayuntamiento.

La desaparición del vallado ha coincidido con una actividad de los vecinos que se ha celebrado esta mañana. Ha sido una jornada festiva y reivindicativa bajo el nombre ‘Celebrem els bellasombra’, convocada por residentes del barrio. A las 10.30 horas se ha realizado una asamblea abierta y, a partir de las 12.00, han comenzado talleres infantiles, música y actos simbólicos en defensa de los árboles, una jornada en la que los residentes han mostrado unión y su fuerte oposición a la eliminación de los árboles.

Actividad de los vecinos esta mañana para reivindicar su oposición a la tala de los bellasombra. / Manu Mielniezuk

La tala de estos bellasombra se ha convertido en un conflicto vecinal en el barrio. El pasado jueves, más de 80 personas se concentraron desde primera hora de la mañana y llegaron a encadenarse a los árboles para impedir su eliminación. Lograron aplazar la tala.

Sin embargo, desde Cort ya han reiterado varias veces que, por el momento, no contemplan anular la tala. En todo caso, la retirada de la señalización y ahora la desaparición de las vallas apuntan a que la espera será más larga, mientras los vecinos mantienen la presión para evitar que la plaza pierda unos árboles que consideran emblemáticos.