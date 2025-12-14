El Ayuntamiento de Palma llevará a los tribunales y a Fiscalía la desaparición de las vallas que colocó en los bellasombra que talará

El Ayuntamiento de Palma llevará a los juzgados y a la Fiscalía la desaparición de las vallas instaladas en la plaza Llorenç Villalonga alrededor de los bellasombra cuya tala está prevista en los próximos días. Así lo ha anunciado esta tarde Cort en un comunicado, en el que condena lo ocurrido y advierte de que la retirada del vallado "comprometer la seguridad de las personas".

Según el Consistorio, la eliminación las vallas (que se instalaron el viernes y han durado solo dos días) ha dejado al descubierto un espacio que debía permanecer cerrado "por motivos estrictamente de seguridad", permitiendo el paso de personas bajo un arbolado que, sostiene, presenta "un claro riesgo de caída", según los informes técnicos municipales de Cort. El Ayuntamiento subraya que la actuación ha ocasionado también "daños materiales, con elementos del vallado desplazados y abandonados en el suelo", lo que ha dificultado el trabajo de los servicios municipales.

En este sentido, el Consistorio ha condenado "firmemente" este tipo de comportamientos y ha afirmado que "en ningún caso pueden considerarse una forma legítima de protesta", ya que, según consideran, han puesto en peligro la integridad de las personas. Cort ha decidido trasladar lo ocurrido tanto al juzgado como a la Fiscalía.

El Ayuntamiento enmarca este episodio en el conflicto abierto por la prevista tala de los 18 ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, una decisión que ha generado una intensa movilización vecinal en contra. Cort insiste en que todas las actuaciones que se están llevando a cabo en este espacio responden "exclusivamente a criterios técnicos y de prevención de riesgos".

Según explica el comunicado, después de revisar los 18 árboles existentes en la plaza, los técnicos municipales concluyeron que "presentan los mismos defectos estructurales" que otros ejemplares de la zona que se se fracturaron en el pasado. Por este motivo, el Ayuntamiento defiende su sustitución y asegura que "la tala irá acompañada de la plantación de 20 nuevos árboles", lo que permitirá aumentar el número de ejemplares y garantizar, a su juicio, "un crecimiento y una conservación más segura del arbolado".

El Consistorio añade en su comunicado que el incremento de episodios meteorológicos adversos refuerza la necesidad de actuar y recuerda que cada vez que se activa una alerta por temporal se ve "obligado" a balizar preventivamente toda la plaza para evitar riesgos, una circunstancia que, según Cort, evidencia el estado actual de los árboles.

En este contexto, el Ayuntamiento apela a que prevalezca "la seguridad de las personas" e incluso ha recordado antecedentes como el accidente mortal ocurrido en el año 2019, cuando una persona perdió la vida por culpa de la caída de una palmera en un episodio de fuertes vientos en la zona del Parc de la Mar.

Con todo, después de lo sucedido, Cort ha anunciado que los servicios municipales procederán a reponer el vallado "a la mayor brevedad posible", al tiempo que continuarán "trabajando para garantizar la seguridad de la zona y de quienes hacen uso de este espacio público". El Ayuntamiento de Palma ha reiterado su compromiso con la "seguridad" y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad ciudadana y al civismo".