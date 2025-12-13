Pedro Sánchez inaugura la 'lista negra' del Ayuntamiento de Palma al ser declarado persona 'non grata'

Lo que aprobará el pleno de Palma el próximo jueves no tiene precedentes: Pedro Sánchez será la primera persona declarada 'non grata' por el Ayuntamiento. El presidente del Gobierno inaugurará esta particular lista negra de la ciudad gracias a una proposición de Vox que contará con los votos del PP. Además, reclaman su dimisión.

"Están él, su entorno familiar, su partido y Gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad. Ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles, ha aprobado y financiado los caprichos de Puigdemont, un delincuente fugado", argumenta el duro texto de Vox. El jueves el equipo de gobierno anticipó su respaldo a la moción, por lo que tendrá luz verde, mientras que la oposición de izquierdas formada por PSOE, Més per Palma y Podemos la rechazará.

La declaración de persona 'non grata' es puramente simbólica, pero nunca antes el pleno había utilizado esta fórmula para denostar a un personaje público. "Yo no recuerdo ningún precedente", apunta el cronista de la ciudad, Bartomeu Bestard. Este experto se remonta a 2011 para recordar un caso parecido, aunque no igual. "Durante la etapa de Aina Calvo el pleno retiró a Franco la Medalla de Oro que la ciudad le concedió. Pero no tengo noticia de otras personas 'non gratas", destaca Bestard.

Unos años más tarde, en 2013, Palma también desairó a otros dos personajes públicos, esta vez quitándoles una calle. Sucedió cuando la Rambla dejó de llamarse de los Duques de Palma de Mallorca para recuperar su nombre anterior de la Rambla, a secas. En este caso el Ayuntamiento actuó empujado por la indignación ciudadana contra el yerno del entonces rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, que terminó condenado en el caso Noos.

También contra un portaaviones nuclear americano

Otro ejemplo, más lejano, se remonta a 2000. Aquel año el Govern balear que presidía el socialista Francesc Antich protestó formalmente ante el Gobierno de José María Aznar por la presencia del portaaviones nuclear americano George Washington en la bahía de Palma. Antich exigió que el buque abandonara aguas palmesanas por "el riesgo potencial" que suponía para la población.

De este modo, el jueves el Ayuntamiento de Palma abrirá el jueves un nuevo camino al declarar persona 'non grata' a Sánchez. "Ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido para moldearlo a su antojo. La primera característica definitoria del sanchismo es su control de los medios de comunicación. La segunda característica sería limitar, por no hablar de claro menosprecio, los derechos fundamentales de los ciudadanos", argumenta el partido que lidera Fulgencio Coll.